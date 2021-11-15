Каменських без косметики спантеличила мережу своїм сніданком: "псуєш шлунок"

Настя Каменських часто ділиться з шанувальниками порадами по догляду за собою, власними правилами життя і перевіреними на собі комплексами спортивних вправ, а також розповідає про організацію правильного харчування. Вона нагадує про важливість знайти балланс і приймати себе без критики і докорів сумління.

В черговий раз на сторінці в Instagram зірка вирішила нагадати про важливість першого прийому їжі за день і показати, чим ласувати сама.

Настя без грама косметики зображена з фруктовою тарілкою в руках. Правда, шанувальники спочатку стали гадати, що ж лежить на блюді.

Настя Каменських показала свій сніданок (фото: instagram.com/kamenskux)

"Сніданок - один з найприємніших моментів дня. Люблю проводити його без гаджетів, в тиші або під улюблену музику і дивитися як разом зі мною за вікном прокидається світ. А який сніданок ви так любите, що готові були б їсти щоранку?" - поцікавилася Настя.

Підписники співачки охоче почали ділитися улюбленими варіантами сніданків, а заодно закидали її питаннями і навіть порадами.