Каменських в міні здивувала радикальною зміною іміджу в День знань: "жива лялька"
Настя Каменських не змогла пропустити одне з найбільш знакових свят - День знань! Зіркові батьки вже встигли відправити своїх дітей до школи, серед них і чоловік співачки – Потап, який повів сина Андрія в 7 клас і привітав усіх школярів та їхніх батьків з 1 вересня. А ось його дружина залишилася вдома, але вирішила приміряти на себе образ стильної школярки.
Результатами свого експеременту вона поділилася в Instagram.
Настя постала перед підписниками в короткій плісированій спідниці міні і трендовій жилетці, а також гольфах. Увагу привертала її зачіска - яскраво-лілові пишні локони, волосся вона заколола великою заколкою з камінням і стразами. Артистка променисто посміхається і позує з букетом квітів.
Настя Каменських здивувала кардинальним перевтіленням (фото: instagram.com/kamenskux)
"З 1 вересня, друзі! До мене цей день завжди буде пов'язаний з найтеплішими моментами з дитинства. З трепетом і передчуттям, з початком чогось нового. Хочу побажати всім школярам і студентам самого класного, цікавого, продуктивного і насиченого року, наповненого новими знаннями і важливими, приємними моментами. Це буде незабутній час!" - запевнила Настя.
Шанувальники відразу ж оцінили несподіваний образ зірки. Не всім він сподобався, але більшість з відгуків були позитивними. Її порівняли з лялькою і Мальвіною, а також фани сподівалися, що Настя використала перуку, а не пофарбувала волосся в екстримально-яскравий відтінок.
- Яка красива дівчинка
- Така лапусечка, обожнюю
- Вай, яка класнюча
- Вау, такий крутий лук
- Прямо жива лялька
- Найчарівніша і мила школярка!
- Мальвіна. Найкрасивіша
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських днями поскаржилася на проблеми зі здоров'ям, які суттєво вплинули на якість її життя.