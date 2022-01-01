Каменських похвалилася зухвалим новорічним луком і зізналася, що загадала під бій курантів
Настя Каменських показала сміливий наряд, в якому зустрічала Новий Рік 2022, а також привітала всіх зі святом.
На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася атмосферними фото біля ялинки.
Настя постала в ультракороткій чорній корсетній міні-сукні, прикрашеній білими смужками.
Відверте вбрання вона доповнила чорними босоніжками на підборах. Артистка розпустила свої розкішні кучері і зробила гарний макіяж.
Настя Каменських приголомшила зухвалим новорічним образом (фото: instagram.com/kamenskux)
Каменських привітала всіх з Новим роком і розсекретила, що загадала під бій курантів.
"З Новим 2022 Роком! Пишіть в коментарях, що загадали під бій курантів. І нехай Всесвіт почує ваші бажання і вони обов'язково збудуться. Адже новорічна ніч - чарівна. Я загадала найпростіше, але найважливіше: здоров'я і щастя собі і близьким, досягнення поставлених цілей і море натхнення і любові", - поділилася виконавиця.
У коментарях підписники NK викупали її в компліментах, захоплюючись красою співачки.
- Дуже Гарні. Ох ці ноги
- З Новим роком, красуня
- Красива ви!
- Чарівна Снігуронька!
- Неймовірне фото
- Шикарний
- Так тримати!!! Красуня
- Красуня
- Шалено красива!!!
- Чудова дівчина
- Приємно на тебе дивитися
- Сексі
Нагадаємо, раніше Каменських у сміливій сукні показала розкішне декольте і хвилюючі вигини - Потап не встояв.