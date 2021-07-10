Каменських прямо з ванної сполохала заявою про здоров'я: голова варена, пульс прискорений

Настя Каменських відрізняється яскравою зовнішністю і пекучим темпераментом. Вона обожнює теплі країни і не приховує, що відчуває себе мексиканкою або, принаймні, іспанкою. Недавній фотосесія в самому серці Мехіко стала зайвим тому підтвердженням. І ось, теплолюбна Настя раптово поскаржилася на ... спекотне літо в Києві!

Співачка опублікувала пікантний пост в Instagram і заговорила про своє самопочуття.

Так, Настя ніжиться в пінній ванній. Співачка позує без грама макіяжу, вона зібрала зверху волосся і спорудила на голові "хмару" з легкої невагомої піни.

Зірка вирішила поговорити з шанувальниками про наболіле, а саме – про літню спеку, яку в цьому році особливо складно переносить. Вона зізналася, що завжди обожнювала теплу пору року і високі температури її ніколи не лякали.

Настя показала пікантне фото з ванної (фото :instagram.com/kamenskux)

"Це прекрасний період легких суконь, романтики, моря, відпустки, ягід, фруктів і красивих фото! Але в цьому році, мій організм зовсім не хоче сприймати це пекло. На сцену хочеться виходити в купальнику, голова варена, пульс прискорений, темп уповільнений!" - поскаржилася артистка.

Шанувальники розділили думку своєї улюблениці і зазначили, що це літо особливо спекотне, тому самопочуття і здоров'я підводить багатьох. Деякі з них припустили, що нездужанням знаменитості може бути пов'язано не з погодними умовами, а з вагітністю, адже періодично Насті "приписують" цікаве положення.