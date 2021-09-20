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Каменських зворушила абсолютним щастям з Потапом: все що мені потрібно

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Понеділок 20 вересня 2021 15:44
Каменських зворушила абсолютним щастям з Потапом: все що мені потрібно Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Потап і Настя Каменських не можуть відірватися один від одного, коли їм випадає рідкісна можливість між гастролями і поточними справами знайти вільний час для романтики. Ця солодка парочка радує шанувальників спільними фото, і кожен раз доводить - в їх відносинах панує любов і розуміння. Потап, як терплячий чоловік, готовий виконувати всі капризи коханої – він охоче допомагає артистці вести її блог і навчився ідеально фотографувати!

В якості нового доказу Настя запостила в Instagram щасливе селфі з коханим, автором якого став репер.

Потап позує в яскраво-жовтому затишному світшоті, а усміхнена Настя обійняла його руку і міцніше притиснулася до коханого. Волосся вона зібрала ззаду і заколола їх, на артистці – практична світла куртка і меланжевий зручний худі з капюшоном .

"All we need is" – написала Настя і залишила красномовне сердчеко, що з англійської перекладається як "все, що тобі потрібно - це любов".

Каменських зворушила абсолютним щастям з Потапом: все що мені потрібно

Потап і Настя Каменських прогулялися разом (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники залишилися в захваті від фото закоханих.

  • Дуже красива пара!
  • Милі
  • Зайчики
  • Ви прекрасна пара
  • Ви класні!
  • Наймиліша і щаслива пара на світі
  • Красивущая! Очей не відірвати
  • Солодка парочка
  • Котики
  • Так тримати

Раніше Потап скаржився на дружину-блогера, яка навіть під час спільної прогулянки зайнята зйомками контенту. "Коли у тебе дружина тік-токерша, ти волею-неволею змушений з цим жити чи що... Гаразд не прийняти, але зрозуміти ти повинен", - висловився на камеру репер.

Потап поскаржився на дружину-завзятого блогера

Нагадаємо, що раніше Потап і Каменських потішили веселим діалогом про солодке щастя.

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