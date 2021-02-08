Каменських сколихнула фото з близикими: в мережі звернули увагу на пікантну деталь

Настя Каменських в холоди намагається грітися домашнім теплом і затишком в компанії близьких і рідних. Так, зимовий недільний вечір став приводом зібратися разом з близькими у заміському будинку співачки , який побудований в італійському стилі і знаходиться в елітному котеджному містечку неподалік від столиці в оточенні соснового лісу. Настя поділилася теплим фото в дружній команії в інтер'єрах їдальні.

На фото, розміщеному в Instagram , Настя розмістилася на дивані в домашньому одязі у вільній фривольній позі, прикрившись подушкою.

Поруч з нею сидять дві подруги, на руках у одної з них позує дитина. Також за спиною у Насті з собачкою на руках стоїть її краща подруга, дизайнер Ганна Завгородня-Андрійчук (екс-дружина Позитива з групи MOZGI і "Время и Стекло").

"Наш недільний вайб: посиденьки вдома з близькими, розмови про все на світі і такий затишок. Всім серцем люблю такі вихідні і те тепло, яке після них відчуваєш. Саме близькі люди заряджають нас дивовижною енергією і дарують такі неповторні емоції, від яких просто виростають крила! Тому час з ними - безцінний", - підписала душевне фото Настя.

Настя Каменських показала фото в компанії подруг (фото: instagram.com/kamenskux)

Під знімком користувачі мережі залишили безліч коментарів, а багато хто вважав позу, в якій сидить артистка, занадто пікантною.