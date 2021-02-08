Каменських сколихнула фото з близикими: в мережі звернули увагу на пікантну деталь
Настя Каменських в холоди намагається грітися домашнім теплом і затишком в компанії близьких і рідних. Так, зимовий недільний вечір став приводом зібратися разом з близькими у заміському будинку співачки, який побудований в італійському стилі і знаходиться в елітному котеджному містечку неподалік від столиці в оточенні соснового лісу. Настя поділилася теплим фото в дружній команії в інтер'єрах їдальні.
На фото, розміщеному в Instagram, Настя розмістилася на дивані в домашньому одязі у вільній фривольній позі, прикрившись подушкою.
Поруч з нею сидять дві подруги, на руках у одної з них позує дитина. Також за спиною у Насті з собачкою на руках стоїть її краща подруга, дизайнер Ганна Завгородня-Андрійчук (екс-дружина Позитива з групи MOZGI і "Время и Стекло").
"Наш недільний вайб: посиденьки вдома з близькими, розмови про все на світі і такий затишок. Всім серцем люблю такі вихідні і те тепло, яке після них відчуваєш. Саме близькі люди заряджають нас дивовижною енергією і дарують такі неповторні емоції, від яких просто виростають крила! Тому час з ними - безцінний", - підписала душевне фото Настя.
Настя Каменських показала фото в компанії подруг (фото: instagram.com/kamenskux)
Під знімком користувачі мережі залишили безліч коментарів, а багато хто вважав позу, в якій сидить артистка, занадто пікантною.
- Ноги потрібно ще ширше робити, а то не зрозуміло, що це за сімейні посиденьки
- Поза відмінна для сімейних посиденьок
- Головне, щоб зручно було!
- Дуже шикарно сидите
- Подушка зайва на фото
- Ноги ширше плечей
- Коли перестанете оголятися? Ви й так гарна в одязі
- Ну до чого ці розсунуті ноги?!
- Хороший вечір в компанії близьких людей
- Яке атмосферне фото
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в лакових лосинах розбурхала худобою.