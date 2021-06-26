Каменських розбурхала мережу постільним фото і зробила зізнання: "подорослішала"
Настя Каменських без сорому може показати свої пікантні фото і навіть зніматися в жанрі ню і ділитися пікантними кадрами з широкою аудиторією. До слова, артистка уточнює, що автором її оголених фотографій є гаряче коханий чоловік Потап. Продюсер і репер пишатися своєю красунею-дружиною, а їй, в свою чергу, лестить, що на нього задивляються жінки.
І ось, співачка вирішила поділитися з шанувальниками постільним кадром, та ще й показати обличчя без макіяжу, а відповідний знімок з'явився на її сторінці в Instagram.
"Подорослішала-це коли покупка класної подушки і ковдри дуже піднімають настрій. А якщо серйозно, то уві сні ми проводимо третину свого життя, тому потрібно подбай щоб цей час був максимально комфортним. І перше, на що треба звернути увагу - це ваша подушка. Важливо: вона повинна бути гіпоалергенною. І головне-такої висоти, щоб, коли ви лежите, шия була на ідеально рівній лінії з головою і спиною", - дала поради щодо вибору важливої постільної приналежності співачка.
Настя показала себе без косметики (фото: instagram.com/kamenskux)
Деяким шанувальникам померло, що Настя на фото притискає малюка в ковдрі, і вони щиро побажали співачці скоріше відчути радість материнства, адже вона метає про поповнення в родині! Від компліментів теж не було відбою.
- Здалося, що ви народили дитину і тримайте його
- На дитину в ковдрі схоже
- Я подумала, скоро лялечка буде, дай Бог
- Красуня
- Шикарна Настя Каменських
- Класна
- Мила
- Така красива без мейк, на іспанку схожа
- Секси
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських розохотила мережу появою в спірному трендовому аутфіті, і провокувала модні суперечки.