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Каменських розбурхала мережу постільним фото і зробила зізнання: "подорослішала"

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Субота 26 червня 2021 11:05
Каменських розбурхала мережу постільним фото і зробила зізнання: "подорослішала" Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменських без сорому може показати свої пікантні фото і навіть зніматися в жанрі ню і ділитися пікантними кадрами з широкою аудиторією. До слова, артистка уточнює, що автором її оголених фотографій є гаряче коханий чоловік Потап. Продюсер і репер пишатися своєю красунею-дружиною, а їй, в свою чергу, лестить, що на нього задивляються жінки.

І ось, співачка вирішила поділитися з шанувальниками постільним кадром, та ще й показати обличчя без макіяжу, а відповідний знімок з'явився на її сторінці в Instagram.

"Подорослішала-це коли покупка класної подушки і ковдри дуже піднімають настрій. А якщо серйозно, то уві сні ми проводимо третину свого життя, тому потрібно подбай щоб цей час був максимально комфортним. І перше, на що треба звернути увагу - це ваша подушка. Важливо: вона повинна бути гіпоалергенною. І головне-такої висоти, щоб, коли ви лежите, шия була на ідеально рівній лінії з головою і спиною", - дала поради щодо вибору важливої постільної приналежності співачка.

Каменських розбурхала мережу постільним фото і зробила зізнання: &quot;подорослішала&quot;

Настя показала себе без косметики (фото: instagram.com/kamenskux)

Деяким шанувальникам померло, що Настя на фото притискає малюка в ковдрі, і вони щиро побажали співачці скоріше відчути радість материнства, адже вона метає про поповнення в родині! Від компліментів теж не було відбою.

  • Здалося, що ви народили дитину і тримайте його
  • На дитину в ковдрі схоже
  • Я подумала, скоро лялечка буде, дай Бог
  • Красуня
  • Шикарна Настя Каменських
  • Класна
  • Мила
  • Така красива без мейк, на іспанку схожа
  • Секси

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських розохотила мережу появою в спірному трендовому аутфіті, і провокувала модні суперечки.

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Настя Каменських
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