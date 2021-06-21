Каменських заговорила про зраду, Мішина і Еллерт розвіяли чутки про розставання: топ гучних новин тижня

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт остаточно розвіяли чутки про розставання

Ксенія Мішина минулого тижня відзначила свій 32-й день народження. Цей день артистка провела в компанії кохного Олександра Еллерта, чим остаточно розвіяла чутки про неполадки в їх парі. Екс-холостячка виклала ніжне фото з чоловіком, а після додала також з мамою і сином. Пост вона супроводила теплими словами. "Свій новий рік я оголошую роком любові, сім'ї, єднання і прагнення зробити щасливими і світлими життя інших", - написала актриса. У свою чергу, Еллерт також зробив зворушливий пост: він зібрав кілька фото Мішиної в її різних станах і написав, що любить Ксенію будь-якою.

Олександр Еллерт зворушливо привітав кохану (фото: instagram.com/ellert_a)

Віктор Павлік знову став батьком

55-річний співак Віктор Павлік і його нова дружина Катерина Репяхова стали батьками. 15 червня обраниця артиста народила свого первістка, якого назвали Михайлом. Виписку з пологового будинку пара не афішувала, щоб уникнути надмірної уваги преси. А після Катерина, яка дуже активна в мережі, виклала зворушливі кадри і відео з сином.

У сторіз Instagram щаслива мама показала, як готувалася до виписки, як пройшла сама подія, а також перші кадри з маленьким Михайлом вже вдома. Пізніше Репяхова розповіла, що з малюком їй допомагає мама, так як це виявилося складніше, ніж вона думала. А сам період в стінах пологового будинку Катерина назвала одним з найщасливіших у своєму житті.

Катерина Репяхова та Віктор Павлік з новонародженим сином (instagram.com/repyahovakate)

Настя Каменських розповіла правду про життя з Потапом

Відома українська співачка стала учасницею програми "29 питань" на YouTube-каналі "Люкс ФМ". Вона відповіла на вельми провокаційні питання, розповівши, чим її дратує чоловік і як вона відреагувала б на зраду. За визнанням Насті, вона - справжній перфекціоніст і обожнює порядок, тоді як Потап весь час порушує його. Також він дуже забудькуватий. Але зате ніколи не ревнує дружину, а навпаки - обожнює підвищену увагу до її персони з боку чоловіків, так як знає, що Каменських належить тільки йому. Що стосується зради, то Настя впевнена: якщо це сталося, то винні обидва, а тому розбирання і образи недоречні.

Настя Каменських і Потап живуть мирно (фото: instagram.com/kamenskux)