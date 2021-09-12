Каменських засвітила синяк на оголеному фото: "це від Потапа?"

Настя Каменських разом з Потапом вирушили на відпочинок до Туреччини, звідки співачка із задоволенням постить відверті фото. Цього разу пильні шанувальники розглянули на тілі артистки синець і стали будувати здогади, звідки у красуні він взявся.

Фото Настя розмістила на своїй сторінці в Instagram .

На кадрах співачка стоїть спиною до камери в номері і мабуть, планує прийняти ванну з джакузі.

На співачці - трендовий роздільний купальник кольору айворі з трусиками танга, які вигідно підкреслюють принади 34-річної зірки. Настя грайливо призібрала волосся піднятими вгору руками.

А з вікна готелю відкривається прекрасний вид на блакитне небо і нескінченне море.

Все б добре на атмосферному фото, але синяк на внутрішній стороні колінного суглоба змусив дописувачів задуматися.

"Синяк на нозі - це від Потапа в ліжку?"- підписав фото фоловер.

Відзначимо, що Настю часто критикують за голі фото. Цей раз не став винятком: