Каменських засвітила синяк на оголеному фото: "це від Потапа?"
Настя Каменських разом з Потапом вирушили на відпочинок до Туреччини, звідки співачка із задоволенням постить відверті фото. Цього разу пильні шанувальники розглянули на тілі артистки синець і стали будувати здогади, звідки у красуні він взявся.
Фото Настя розмістила на своїй сторінці в Instagram.
На кадрах співачка стоїть спиною до камери в номері і мабуть, планує прийняти ванну з джакузі.
На співачці - трендовий роздільний купальник кольору айворі з трусиками танга, які вигідно підкреслюють принади 34-річної зірки. Настя грайливо призібрала волосся піднятими вгору руками.
А з вікна готелю відкривається прекрасний вид на блакитне небо і нескінченне море.
Все б добре на атмосферному фото, але синяк на внутрішній стороні колінного суглоба змусив дописувачів задуматися.
"Синяк на нозі - це від Потапа в ліжку?"- підписав фото фоловер.
Відзначимо, що Настю часто критикують за голі фото. Цей раз не став винятком:
- Ти ж хороша співачка, навіщо показувати всім своє тіло?
- Ти буваєш колись одягнена? Невже крім голого заду показати не чого? Ти ж красива дівчина!
- Настя, вже вся Україна знає, що крім голого заду тобі нічого показати. Уймися вже! Або заведи собі закриту сторінку і для сексуально нестримних чи недалеких людей виставлявся, навіщо всім це?
Нагадаємо, що Настя Каменських і Олексій Потапенко довго приховували свої стосунки, але навесні 2019-го оголосили про намір одружитися. Пара зіграла розкішне весілля під Києвом, на якій відгуляли всі українські селебретіс.