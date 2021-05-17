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Камінська в блискучому боді підкорила образом на прощальному концерті НеАнгелів

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Понеділок 17 травня 2021 15:35
Камінська в блискучому боді підкорила образом на прощальному концерті НеАнгелів Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Новина про розпад гурту НеАнгели свого часу ошелешила шанувальників дуету. Вони довго не могли повірити, що Слава Камінська і Вікторія Смеюха більше не вийдуть на сцену як колектив і ностальгували за улюбленими хітами. Так, гурт відіграв останній відкритий концерт в Києві, в неділю, 16 травня і попрощалася з шанувальниками.

Слава показала в Instagram ностальгічні фото із закулісся.

На одному з них вона позує в боді – чорний верх розшитий паєтками, камінням і стразами і пікантний низ, що підкреслив пружні стегна і сідниці артистки.

Камінська в блискучому боді підкорила образом на прощальному концерті НеАнгелів

Слава спокусила фігурою в боді (фото: instagram.com/babaslavka)

Компліменти від шанувальників не змусили себе довго чекати.

  • Розкішна
  • Бомба
  • Шикарно
  • Слава! Ви супер! Захоплююся вами як красивою жінкою і супер співачкою!
  • Гарненька така!

Також Слава опублікувала фото з колегою по гуту Вікторією. Дівчата сміються в камеру і позують. На Вікторії - спокусливе плаття з паєток зі значним декольте, волосся укладене в природні локони. Слава ж доповнила боді спідницею з паєток.

Камінська в блискучому боді підкорила образом на прощальному концерті НеАнгелів

НеАнгели дали останній концерт у Києві (фото: instagram.com/babaslavka)

"НеАнгели вже історія. В добру путь!"- підписала знімок з колегою по гурту Слава.

Кінець чогось одного завжди початок чогось іншого - філософськи відреагувала на пост артистки реперша Alyona Alyona.

Шанувальники залишали теплі слова і побажання для співачок, які вирушили в сольне плавання і шкодували про те, що колектив припинив існування після 15-річної діяльності на сцені.

  • Красуні! Шикарні дівчата!
  • Ви неймовірні і неперевершені. Кращі
  • Які ви чарівні
  • Дівчата, ви найкращі!
  • Ви круті

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська показала пікантні постільні закулісні кадри зі зйомок кліпу на сольний трек і познайомили з важливим для її співочої кар'єри чоловіком.

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Новини України Новини шоу-бізнесу НеАнгелы Слава Камінська Віка Смеюха
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