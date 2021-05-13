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Камінська в прозорому халаті і нескромній позі поніжилася з чоловіком: "колишній з розуму зійде"

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Четвер 13 травня 2021 16:32
Камінська в прозорому халаті і нескромній позі поніжилася з чоловіком: "колишній з розуму зійде" Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Слава Камінська вміє інтригувати шанувальників і підігрівати чутки навколо особистого життя. Знаменитість нещодавно висловилася про роман з нардепом і розказала, що насправді їх пов'язувало. Також вона зробила ще одну сміливу заяву - артистка не виключає можливості, що в майбутньому знову зійдеться з колишнім чоловіком і батьком їхніх спільних дітей Леонарда і Лаури – Едгаром Камінським. А поки Слава сфокусувалася на сольній творчості і готує до релізу свій дебютний кліп.

Спекотні кадри зі знімального майданчика вона запостила в Instagram.

Слава в прозорому халаті з мереживною окантовкою розмістилася на ліжку і прийняла пікантну позу. Поруч з нею лежить і сміється чоловік. Слава закинула на нього ногу і заклично дивиться в камеру. У підписі до кадру співачка пояснила, ким він їй доводиться.

"Концертний директор моєї мрії! І в горі, і в радості. Ми тут такого напланували... " - заінтригувала артистка.

Камінська в прозорому халаті і нескромній позі поніжилася з чоловіком: &quot;колишній з розуму зійде&quot;

Слава вміє майстерно інтригувати (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники артистки також відповіли на її питання, в якому місті вони чекають концерт співачки і поділилися враженнями від гарячого знімка.

  • Ну, якщо тільки директор, а так як пара ну не виглядайте
  • Колишній з розуму зійде
  • Красива ти
  • Розумничка
  • Відчувається, що буде вогонь

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська розповіла про горе в сім'ї - у співачки помер батько. Вона зважилася на справжню сповідь про тата і полегшила душу перед шанувальниками.

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