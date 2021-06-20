Камінська висловилася про нові стосунки і роман з екс-нардепом: "це питання до нього"

Слава Камінська вміє тримати інтригу і змушувати шанувальників і журналістів губитися в здогадах, а також вміло провокує чутки про себе. Так, учасниця НеАнгелів (після розпаду колектив випускає лише на закритих заходи) підігрівала розмови про стосунки з колишнім нардепом і екс-членом правління" Нафтогазу " Сергієм Кацубою, а його маму Наталію навіть називала свекрухою. Пізніше артистка пояснила, що ж насправді пов'язує її з екс-народним обранцем, але потім знову підлила масла у вогонь, з'явившись під руку з чоловіком на конкурсі Mrs. Ukraine International 2021, до того ж вона прийшла на захід у білосніжній сукні , що нагадувала весільне вбрання.

Цей факт не міг сховатися від пильного погляду всезнаючої Каті Осадчої, і в програмі " Світське життя ", вона закидала зірку питаннями про особисте.

Так, Слава розставила всі крапки над "і" та пояснила, ким їй доводиться Кацуба. Співачка запевняє, що з екс-нардепом вони не пара, а підігрівають чутки про роман лише, щоб розохотити ЗМІ.

"Зараз це побачить чоловік, з яким у мене стосунки, і буде дуже погано. У мене з Сергієм ніколи не було стосунків. Ми вирішили подіставати пресу. Нехай попишуть щось. Він пройшовся зі мною по червоній доріжці і поїхав у справах", - пояснила співачка.

Слава познила, чому часто виходить у світ з екс-нардепом

На питання, як на світський вихід Слави і Сергія реагує дружина Кацуби, Камінська відповіла: "Це питання до нього і до дружини".