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Камінська висловилася про нові стосунки і роман з екс-нардепом: "це питання до нього"

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Неділя 20 червня 2021 12:22
Камінська висловилася про нові стосунки і роман з екс-нардепом: "це питання до нього" Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: RBC.UA

Слава Камінська вміє тримати інтригу і змушувати шанувальників і журналістів губитися в здогадах, а також вміло провокує чутки про себе. Так, учасниця НеАнгелів (після розпаду колектив випускає лише на закритих заходи) підігрівала розмови про стосунки з колишнім нардепом і екс-членом правління" Нафтогазу " Сергієм Кацубою, а його маму Наталію навіть називала свекрухою. Пізніше артистка пояснила, що ж насправді пов'язує її з екс-народним обранцем, але потім знову підлила масла у вогонь, з'явившись під руку з чоловіком на конкурсі Mrs. Ukraine International 2021, до того ж вона прийшла на захід у білосніжній сукні, що нагадувала весільне вбрання.

Цей факт не міг сховатися від пильного погляду всезнаючої Каті Осадчої, і в програмі "Світське життя", вона закидала зірку питаннями про особисте.

Так, Слава розставила всі крапки над "і" та пояснила, ким їй доводиться Кацуба. Співачка запевняє, що з екс-нардепом вони не пара, а підігрівають чутки про роман лише, щоб розохотити ЗМІ.

"Зараз це побачить чоловік, з яким у мене стосунки, і буде дуже погано. У мене з Сергієм ніколи не було стосунків. Ми вирішили подіставати пресу. Нехай попишуть щось. Він пройшовся зі мною по червоній доріжці і поїхав у справах", - пояснила співачка.

Слава познила, чому часто виходить у світ з екс-нардепом

На питання, як на світський вихід Слави і Сергія реагує дружина Кацуби, Камінська відповіла: "Це питання до нього і до дружини".

Нагадаємо, що раніше співачка вже висловлювалася про відносини з Сергієм Кацубою. Тоді вона зазначила, що колишній депутат є її хорошим другом і, на відміну від інших знайомих, спокійно дозволяє собі з'являєтися поруч з артисткою, не побоюючись розголосу в пресі.

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Слава Камінська НеАнгелы
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