Камінська висловилася про роман з депутатом і натякнула на возз'єднання з екс-чоловіком

Слава Камінська інтригує шанувальників і підігріває їх інтерес заявами про особисте життя і провокаційними кадрами. Вони губляться в здогадах - у зірки новий обранець або вона планує відновити роман з екс-чоловіком Едгаром Камінським? На питання, що цікавлять фанів, відповіла сама співачка.

У програмі Влада vs Влащенко на YouTube артистка розповіла, чи буву неї роман з впливовим депутатом, а також зробила зізнання про свого колишнього чоловіка.

Свого часу шуму наробив кадр Слави з нардепом України 7-го скликання, екс-заступником голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергієм Кацубою. Тоді їм приписували роман, А масла у вогонь підлило фото з мамою чиновника Наталією Гордієнко, яку зірка назвала "свекрушенькою". Слава пояснила, що ж пов'язує її з депутатом.

"Це мій друг. По-перше, це наш замовник. Дуже давно ми дружимо - дуже-дуже багато років. Роману у нас ніколи не було. Просто я завжди намагалася провокувати пресу. "А давай сфотографуйся - виставимо". У мене дуже багато друзів з цієї сфери. Просто Серьога до цього нормально ставиться, з іншим я не могла виставляти такі фотографії", – пояснила співачка.

Розмова торкнулася і другого чоловіка зірки - пластичного хірурга Едгара Камінського. Слава зізналася, що чоловіку ніколи не зраджувала і любила його без пам'яті.

У слави і Едгара двоє дітей - син Леонард і дочка Лаура (фото: instagram.com/babaslavka)

"Я його шалено кохала, і мені абсолютно ніхто не був потрібен. Це якісь співзалежні відносини, невротичні. Я жила ним. Це було моє життя", - щиро зізналася артистка.

Після розлучення з чоловіком, співачка пішла до фахівців, але зверення до психотерапевтів їй не допомогло, довелося самій справлятися зі своїми емоціями і переживаннями. Через рік після розривала Слава прийшла в себе. Вона визнала, що шлюб в тому форматі, в якому він існував, був приречений на розлучення.

"Відносини дочка і син. Йому потрібна була мама, а мені - тато. Не зійшлися характерами. Ми просто різні люди", - коротко пояснила артистка.

Слава зізналася, що развалило її другий шлюб

Конфлікти в парі були в переважній більшості на грунті ревнощів, адже багато пацієнток намагалися ближче познайомитися з гарним і ставним хірургом. Едгар не розумів занепокоєння дружини і замість того, щоб її втішити, "ставав в позу". Тим не менш, зараз, за словами співачки, її екс-чоловік змінився.

"Наші відносини не закінчаться ніколи - у нас є двоє дітей. Вони трансформувалися. І я не відкидаю той момент, що може бути коли-небудь..." - натякнула артистка на можливе возз'єднання.