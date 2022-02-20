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Каньє Уест висунув три умови для розлучення з Кім Кардашьян, але вона їх відкинула

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Неділя 20 лютого 2022 13:13
Каньє Уест висунув три умови для розлучення з Кім Кардашьян, але вона їх відкинула Кім Кардашьян не має наміру йти на поводу у екс-чоловіка (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ще в грудні минулого року Кім Кардашьян подала до суду клопотання про розірвання шлюбу з Каньє Уестом. Вона просила якомога швидше визнати її незаміжньою жінкою, питання поділу майна та опіки над дітьми залишивши на потім. Тепер свої вимоги висунув репер.

Судячи з документів, які потрапили в руки журналістів Page Six, адвокат Каньє вважає, що їх з Кім спільні активи виявляться не захищені в тому випадку, якщо телезірка вирішить знову вийти заміж. Оголошення Кім незаміжньою за рішенням суду створить додаткові перешкоди, якщо вона знову вступить в шлюб до завершення всіх процесів.

Тому Каньє готовий піти на поступки Кім, якщо будуть дотримані три висунутих ним умови. Перш за все, репер зажадав недоторканності їх з Кім спільного трасту – він проти того, щоб Кардашьян могла переводити звідти гроші на свої рахунки.

По-друге, Каньє наполягає, щоб у разі смерті одного з екс-подружжя належні грошові кошти із загального трасту були відшкодовані будь-якою зі сторін.

Каньє Уест висунув три умови для розлучення з Кім Кардашьян, але вона їх відкинула

Кім Кардашян з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

І останнє – Уест хоче, щоб Кім відмовилася від подружніх привілеїв до тих пір, поки вони не вирішать всі питання про власність і опіку над чотирма дітьми. Якби Кім пішла на цю умову, при винесенні рішення судом особисте листування подружжя стало б частиною судового протоколу. Адвокати Кардашьян відкинули всі вимоги.

Проте, дії Уеста однозначно можуть ускладнити процес розлучення. Більш того –багато шанувальників пари вважають, що цього і домагається Каньє. Як відомо, репер неодноразово висловлював бажання помиритися з Кім.

Нагадаємо, нещодавно він розійшовся з актрисою Джулією Фокс, а до будинку колишньої дружини у День всіх закоханих відправив вантажівку з трояндами.

Раніше ми писали про топ-5 кращих образів Кім Кардашьян від Balenciaga в рожевому кольорі.

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