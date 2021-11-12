Канікули для двох: Джамала полетіла в романтичну подорож з чоловіком до Італії
Джамала разом з чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим влаштували собі невеликі романтичні канікули і полетіли до Італії - вперше тільки удвох, залишивши дітей вдома.
Вибір пари припав на колоритний Неаполь, а першими фото з поїздки артистка поділилася в Instagram.
Подружжя вже встигли прогулятися по мальовничому старому місту і насолодитися смачною неаполітанської кухнею.
Джамала вибрала для променаду стильний лук - широкі чорні джинси, чорний кроп-топ, білі кросівки і подовжений піджак в гусячу лапку. Вона завершила образ масивними сережками, кільцями і трендовою підвіскою на шиї, а волосся залишила розпущеним.
Джамала показала атмосферні кадри з прогулянки з чоловіком по Неаполю (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Нарешті вдвох. Не питайте, чому саме Napoli. Купили перший прямий переліт, який побачили", - поділилася виконавиця.
Вона також попросила підписників підказати їй цікаві місця і хороші ресторани в Неаполі.
Ті не стали змушувати себе просити двічі і залишили безліч рекомендацій, а також побажань гарного відпочинку в коментарях.
- Які гарні
- Переможницю на вулиці не впізнають?
- Амальфі дуже гарне, дихає старими скелями і старими будиночками
- Гарна пара, щастя вам!
- Гарного відпочинку
- Класні
- Раджу покуштувати каннолі (смачний сицилійський десерт)
- Ого як красиво! Гарно вам провести час!
- Джа, Бекір, відпочивайте, кайфуйте, насолоджуйтеся. Крутишки, гарної подорожі
- Ось це реально подорож! Кайфуйте, відмінно провести час
Нагадаємо, раніше Джамала без макіяжу зачарувала домашніми фото зі своєю чарівною собакою.