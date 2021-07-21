Ні краплі фотошопу: дружина Влада Ями похвалилася ідеальною фігурою в бікіні

Відомий хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном відпочивають у сонячній Греції, де відсвяткували і 39-річчя артиста . Дружина зірки паркету виклала кілька барвистих знімків, на яких показала фігуру в бікіні.

На фото вона позувала в крихітному жовтому бікіні з чорними зав'язками. Ліліана прилягла на камінь на тлі моря і спокусливо вигнулася, демонструючи свою точену фігуру у всій красі. Волосся дівчини при цьому ефектно звішується по краю каменю.

Красуня попросила підписників вибрати кращий знімок, при цьому виклала і той, куди потрапив палець Ями.

"Ні краплі фотошопа. Що я, даремно лупашу в залі? Яка подобається більше - 1,2 або палець чоловіка?" - написала дружина хореографа.

Дружина Влада Ями підкорила витонченою фігурою в міні-бікіні (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Палець - так собі, решта - вогонь", - відреагував Влад.

Фолловери ж засипали Лілю компліментами.