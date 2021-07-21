Ні краплі фотошопу: дружина Влада Ями похвалилася ідеальною фігурою в бікіні
Відомий хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном відпочивають у сонячній Греції, де відсвяткували і 39-річчя артиста. Дружина зірки паркету виклала кілька барвистих знімків, на яких показала фігуру в бікіні.
Спекотними кадрами Ліліана поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На фото вона позувала в крихітному жовтому бікіні з чорними зав'язками. Ліліана прилягла на камінь на тлі моря і спокусливо вигнулася, демонструючи свою точену фігуру у всій красі. Волосся дівчини при цьому ефектно звішується по краю каменю.
Красуня попросила підписників вибрати кращий знімок, при цьому виклала і той, куди потрапив палець Ями.
"Ні краплі фотошопа. Що я, даремно лупашу в залі? Яка подобається більше - 1,2 або палець чоловіка?" - написала дружина хореографа.
Дружина Влада Ями підкорила витонченою фігурою в міні-бікіні (фото: instagram.com/liliya_yama)
"Палець - так собі, решта - вогонь", - відреагував Влад.
Фолловери ж засипали Лілю компліментами.
- Шикарна жінка, беру з вас приклад
- Як красиво, ви неймовірна
- Богиня
- Дуже спекотно, гаряче
- Ви дуже красива! Любові та щирості вашій сім'ї
- Модель!!! Красааааа!
- Не жінка, а мрія.... Клеопатра...
- З пальцем, звичайно!
- 1, 2 круті фотки і фігурка просто вогонь. А 3 фоточка ніби чоловік хоче тебе схопити пальчиками
- Ви дуже гарна
Нагадаємо, раніше Влад Яма вразив ексклюзивним архівним фото синочка-красеня.