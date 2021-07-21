ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ні краплі фотошопу: дружина Влада Ями похвалилася ідеальною фігурою в бікіні

Новость на русском →
Греція, Середа 21 липня 2021 09:34
Ні краплі фотошопу: дружина Влада Ями похвалилася ідеальною фігурою в бікіні Влад Яма з дружиною Ліліаною (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Марина Настевич

Відомий хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном відпочивають у сонячній Греції, де відсвяткували і 39-річчя артиста. Дружина зірки паркету виклала кілька барвистих знімків, на яких показала фігуру в бікіні.

Спекотними кадрами Ліліана поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото вона позувала в крихітному жовтому бікіні з чорними зав'язками. Ліліана прилягла на камінь на тлі моря і спокусливо вигнулася, демонструючи свою точену фігуру у всій красі. Волосся дівчини при цьому ефектно звішується по краю каменю.

Красуня попросила підписників вибрати кращий знімок, при цьому виклала і той, куди потрапив палець Ями.

"Ні краплі фотошопа. Що я, даремно лупашу в залі? Яка подобається більше - 1,2 або палець чоловіка?" - написала дружина хореографа.

Ні краплі фотошопу: дружина Влада Ями похвалилася ідеальною фігурою в бікініНі краплі фотошопу: дружина Влада Ями похвалилася ідеальною фігурою в бікініНі краплі фотошопу: дружина Влада Ями похвалилася ідеальною фігурою в бікіні

Дружина Влада Ями підкорила витонченою фігурою в міні-бікіні (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Палець - так собі, решта - вогонь", - відреагував Влад.

Фолловери ж засипали Лілю компліментами.

  • Шикарна жінка, беру з вас приклад
  • Як красиво, ви неймовірна
  • Богиня
  • Дуже спекотно, гаряче
  • Ви дуже красива! Любові та щирості вашій сім'ї
  • Модель!!! Красааааа!
  • Не жінка, а мрія.... Клеопатра...
  • З пальцем, звичайно!
  • 1, 2 круті фотки і фігурка просто вогонь. А 3 фоточка ніби чоловік хоче тебе схопити пальчиками
  • Ви дуже гарна

Нагадаємо, раніше Влад Яма вразив ексклюзивним архівним фото синочка-красеня.

Читайте LITE в Google News
Влад Яма
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Моторошні зливи і грози: коли в Україну повернеться комфортна погода
Моторошні зливи і грози: коли в Україну повернеться комфортна погода