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Ні краплі макіяжу: Слава Камінська показала, як виглядає відразу після пробудження

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П'ятниця 23 липня 2021 15:31
Ні краплі макіяжу: Слава Камінська показала, як виглядає відразу після пробудження Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Марина Настевич

Співачка Слава Камінська, яка нещодавно відсвяткувала своє 37-річчя у турецькій Каппадокії в компанії друзів, поділилася з шанувальниками рідкісним фото без макіяжу.

Своє натуральне обличчя відразу після пробудження зірка показала в Instagram.

На знімку Слава лежить в ліжку, прикрившись білою ковдрою, і дивиться в камеру. Волосся артистки злегка розпатлане, а на обличчі зовсім немає косметики.

Відзначимо, що подібні кадри виконавиця викладає вельми нечасто.

"Доброго ранку", - лаконічно прокоментувала фото Камінська.

Ні краплі макіяжу: Слава Камінська показала, як виглядає відразу після пробудження

Слава Камінська показала постільний знімок без макіяжу (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники оцінили природну красу знаменитості і викупали її в компліментах, бажаючи доброго ранку у відповідь.

  • Сексуальна, Мила, Гарна!
  • Яка класна
  • Краса
  • З Бадьорим
  • Доброго ранку! Ви Крута
  • Славочка, чому такий смуток в очах?…
  • Красотуля
  • Заспана красуня!
  • Така природна

Нагадаємо, раніше Слава інтригувала мережу фото з кругленьким животиком, але відразу ж попередила - про вагітність мова не йде, скоріше, це про любов до смачної їжі. Реакція мережі була неоднозначна, так що Камінська різко стримала недоброзичливців.

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