Карантин пройшов не дарма: Джамала зробила несподіване зізнання про свою вагітність

Джамала зробила несподіваний пост

У шоу-бізнесовій українській тусовці - справжній бейбі-бум! Зірки не шкодують цінних порад по вихованню та особистих історій про своїх крихіток. Не встигла Ілона Гвоздьова розповісти, як вести себе матусям, щоб не наступати на її "граблі", адже зірка нещодавно народила синочка Домініка, як цікавою історією поділилася співачка Джамала. Виявляється, історія вибору імен її синочків оповиті справжньою містикою. Джамала у своєму мікроблозі поділилася зворушливими сімейними фото і розповіла, що одне з імен їй... приснилося!

Далі, як кажуть, далі - ще більше цікавого. Тепер співачка зважилася на інше визнання. За її словами, тільки зараз вона зрозуміла, "навіщо це все" - вагітність і материнство.

"Знаєте, помітила дивну річ, вся моя стрічка рясніє красивими вагітними дівчатами. Що це? Карантин пройшов не даремно? Просто "прийшов час", все трохи подорослішали або щось інше? Можу сказати про себе, хоча моя вагітність почалася ще до карантину, саме зараз я відчуваю навіщо це все!

Коли безсонними ночами годую, баюкаю, а потім насолоджуюся сном Селимки, я розумію...

Ну, так! Звичайно! Коли весь музичний світ на паузі, я не можу робити щасливими людей на своїх концертах. Але як же чудово, що я можу приносити користь" і по-справжньому робити щасливим (ситим і здоровим ) хоча б одну маленьку і дуже кохану людину!", - написала Джамала.



Джамала і її родина (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Нагадаємо, співачка раніше розповіла, як підтримувати імунітет: Джамала дала шанувальникам цінні поради.