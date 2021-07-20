"Карма": Еллерт покинув Крим після розриву з Мішиною, але його зупинили патрульні
Ксенія Мішина і Олександр Еллерт засмутили шанувальників звісткою про те, що розходяться. Актриса написала відповідний пост в соцмережі, а її обранець вважав за краще не коментувати те, що трапилося, але з його профілю в Instagram зникла посилання на аккаунт коханої. Також шоумен покинув Кримський півострів, куди приїхав разом з Ксенією та її сином Платоном до батьків коханої, пізніше батьки Олександра також приїхали до Криму.
У розділі "сторіс" Instagram Олександр записав звернення до шанувальників і поділився деталями своєї подорожі додому, до Києва.
"У деяких лють і обурення, але під моїми постами ми нікого не ображаємо", - звернувся він до багаточсиленних фанів, які бурхливо реагують на новину про розрив пари Саші і Ксюші.
"Я відправив батьків, я відпрвляюсь сам. У мене попереду 900 км чудової подорожі. Крим наш! Поїхали", - заявив Олександр.
Олександр покинув Крим і поїхав до Києва
Попутно стало відомо, що дочка Еллерта їде в табір біля Скадовська. Олександр зупинився біля таблички з найменуванням міста і розповів деталі. Пізніше машину Еллерта зупинили постові.
"Ви перехрестя бачили?"- поцікавився патрульний. "Ні", - відповів Олександр. "Ну як же?"- здивувався поліцейський. "Ну, так..." - парирував йому Еллерт. "Виявляється, не можна на перехресті на трасі переганяти і обганяти", - пояснив на камеру автор "Кварталу 95".
Скіншот відео (instagram.com/ellert_a)
Олександр поскаржився, що на жодній заправці немає веганських хот-догів. Також він повідомив, що готовий бути обличчям веганських хот-догів в Україні.
Скіншот відео (instagram.com/ellert_a)
Раніше Олександр поділився веселим фото на тлі скелястої місцевості в районі Ай-Петрі і залишив корокий підпис: "ту бі континуед".
Олександр Еллерт покинув Крим (фото: instagram.com/ellert_a)
Ксенія ж запостила фото в білосніжному брюному костюмі і короткому ефектному топі на тлі моря. В якості підпису вона залишила сердечко.
Ксенія Мішина показала ефектний образ (фото: instagram.com/misha.k.ua)
До слова, ще зовсім недавно в парі Мішина-Еллерт нічого не віщувало біди – закохані навіть набили спільні тату.