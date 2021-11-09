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Кароль у сукні-смокінгу за 5 300 грн вбила наповал грацією і стилем: жінка-кішка

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Вівторок 09 листопада 2021 11:47
Кароль у сукні-смокінгу за 5 300 грн вбила наповал грацією і стилем: жінка-кішка Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвія Агаркова

Тіна Кароль захоплює шанувальників ефектними фотосетами, які стають все спекотніше. Наприклад, нещодавно зірка знялася оголеною, прикрившись лише прозорою матерією. Тому появи нових знімків своєї улюблениці в соцмережі фани завжди чекають із завмиранням серця.

І Тіна порадувала їх свіжим фотосетом в Instagram.

Тіна прогулялася по вулиці в чорній елегантній і спокусливій сукні-смокінгу з золотими гудзиками від бренду Jaswely. Її ціна становить близько 5 300 грн.

Довге двобортне плаття по фігурі з накладними кишенями-обманками, відкритою лінією декольте і пікантним розрізом ідеально сіло на стрункі форми зірки. До слова, свою форму Тіна підтримує завдяки спеціальній силовій йозі з елементами акробатики.

Кароль у сукні-смокінгу за 5 300 грн вбила наповал грацією і стилем: жінка-кішка

Кароль у сукні-смокінгу за 5 300 грн вбила наповал грацією і стилем: жінка-кішка

Кароль у сукні-смокінгу за 5 300 грн вбила наповал грацією і стилем: жінка-кішка

Тіна Кароль показала ефектний street style образ (фото: instagram.com/tina_karol)

Вона доповнила строге ефектне вбрання чорними чобітьми-панчохами на високих підборах.

Її макіяж був зроблений з акцентом на губи – трендова коричнево-червона помада стала привабливим і яскравим акцентом образу.

Кароль у сукні-смокінгу за 5 300 грн вбила наповал грацією і стилем: жінка-кішка

Скріншот (jaswely.com)

"Ноу ноу драма, життя прекрасне", - констатувала під ефектними фотосетом співачка.

Шанувальники прийшли в захват від нового розкішного у своїй простоті і спокусливості образу зірки.

  • Яка прекрасна
  • Шикарна
  • Вау! Неймовірно красива!
  • Красива шалено
  • Який розкішний look!
  • Чудова
  • Чарівна
  • Чарівна мадам
  • Ну до чого ж граціозна жінка-кішка

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль показала, як виглядає без косметики.

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Тіна Кароль
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