Катя Осадча зачарувала домашнім фото: "така мила і справжня"

Катя Осадча із задоволенням радує шанувальників новими знімками, демонструючи стильні та зручні осінні образи. Втім, не всі з них припадають їм до вподоби - так, нещодавно ведучу в облягаючому платті звинуватили в зайвій худорбі . На цей раз зірка постала в милому домашньому луці.

Атмосферним кадром Катя поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Теледіва відображена у дворі свого заміського будинку, коли сидить в плетеному кріслі. На Осадчій - комфортний і одночасно стильний наряд: широкі білі штани і довгий бежевий кардиган з квітковим принтом білого кольору.

Її волосся розпущене і вільно розсипалося по плечах, а на обличчі немає ні краплі макіяжу. Ведуча дивиться в об'єктив з легкою загадковою посмішкою.

"Чудових вихідних!" - побажала підписникам Катя.

Катя Осадча без макіяжу показала затишний образ на вихідні (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі оцінили природний вигляд Осадчої і залишили їй теплі слова в коментарях.