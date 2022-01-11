Катя Осадча похвалилася фігурою в бікіні і розкрила секрет стрункості

Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим і старшим сином Іваном відпочиває на березі океану у Таїланді, насолоджуючись пляжем, давньою історією та архітектурою та смачною їжею. Також телеведуча показала фігуру в купальнику після народження третього сина Данила в серпні минулого року.

38-річна Катя позувала в блакитному бікіні біля кромки прибою на тлі блакитної води. Вона доповнила лук сонцезахисними окулярами і ниткою перлів на шиї, а волосся зібрала в пучок.

Багатодітна мама може похвалитися підтягнутим тілом і пружним животом, хоча після третіх пологів пройшло всього 4 місяці.

Катя Осадча вразила стрункими формами після третіх пологів (фото: instagram.com/kosadcha)

"Фото в купальнику, як нагадування собі, що пад-тай (класичне блюдо тайської кухні, – прим. ред.) дарма не пройде", - пожартувала Осадча в підписі до публікації.

Підписники захопилися фігурою ведучої і засипали її компліментами і питаннями, як їй вдалося швидко повернути таку розкішну форму.

Катя, поділіться секретом - що потрібно робити, щоб мати таке шикарне тіло після пологів!?

У шикарній ти формі, Катюша!

Після пологів за такий короткий термін яким чином можна так бездоганно виглядати??? У чому секрет?

Фігурка просто бомба в такому віці. Ідеальна

Катруся, яка ж ви красуня, і фігура гарна, натуральна. Так тримайте, натуральність вам дуже лічить

Класна фігура, після народження трьох дітей

Відмінно виглядаєте після пологів, є секрет?

Катя, гарно виглядаєте. Ви прекрасні

Пречудова жінка, мама трьох!

Катя, ну ідеальна ж фігура, ну!

У чудовій формі

Катя жартома розкрила свій секрет у наступній публікації - теледіва виклала серію фото з сином Іваном, з яким вони граються у воді. На хлопчика наділи спеціальні нарукавники, також ведуча використовувала дошку, щоб вчити малюка плавати. Саме така активність допомагає їй бути стрункою.

"Якщо ви вважаєте пляжний відпочинок ледачим, то ви просто не відпочивали з дитиною чотирьох років. Зайві кілограми не загрожують", - з гумором написала Осадча.

Катя Осадча насолоджується пляжним відпочинком з чоловіком і сином в Таїланді (фото: instagram.com/kosadcha)