Катя Осадча показала фігуру в купальнику через 3 місяці після пологів

Катя Осадча, яка три місяці тому втретє стала мамою, вперше продемонструвала, як виглядає її фігура в купальнику. Зараз телеведуча знаходиться в відрядженні в Абу-Дабі (ОАЕ), де встигає не тільки працювати, а й трохи відпочити.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася ефектними кадрами з пляжу.

38-річна ведуча позувала на білосніжному пісочку на тлі блакитної води в роздільному чорному купальнику без бретелей. На обличчі у Каті сонцезахисні окуляри, а волосся вона зібрала в пучок.

Осадча позувала з різних ракурсів, демонструючи підтягнуту і струнку фігуру. При цьому сама теледіва вважає, що їй ще варто трохи схуднути.

"Фото в купальнику повернулися в стрічку, але ще є над чим працювати. Дива не трапляються, зайві кіло самі не йдуть, на жаль", - написала багатодітна мама.

Ще кілька розслаблених кадрів вона виклала в сторіс.

Катя Осадча приголомшила шанувальників розкішною фігурою через три місяці після пологів (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники Каті з нею не погодилися - вони запевнили, що вона в приголомшливій формі і нічого зайвого у неї немає.