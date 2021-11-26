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Катя Осадча показала фігуру в купальнику через 3 місяці після пологів

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Абу-Дабі, ОАЕ, П'ятниця 26 листопада 2021 15:29
Катя Осадча показала фігуру в купальнику через 3 місяці після пологів Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Катя Осадча, яка три місяці тому втретє стала мамою, вперше продемонструвала, як виглядає її фігура в купальнику. Зараз телеведуча знаходиться в відрядженні в Абу-Дабі (ОАЕ), де встигає не тільки працювати, а й трохи відпочити.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася ефектними кадрами з пляжу.

38-річна ведуча позувала на білосніжному пісочку на тлі блакитної води в роздільному чорному купальнику без бретелей. На обличчі у Каті сонцезахисні окуляри, а волосся вона зібрала в пучок.

Осадча позувала з різних ракурсів, демонструючи підтягнуту і струнку фігуру. При цьому сама теледіва вважає, що їй ще варто трохи схуднути.

Катя Осадча показала фігуру в купальнику через 3 місяці після пологівКатя Осадча показала фігуру в купальнику через 3 місяці після пологівКатя Осадча показала фігуру в купальнику через 3 місяці після пологів

"Фото в купальнику повернулися в стрічку, але ще є над чим працювати. Дива не трапляються, зайві кіло самі не йдуть, на жаль", - написала багатодітна мама.

Ще кілька розслаблених кадрів вона виклала в сторіс.

Катя Осадча показала фігуру в купальнику через 3 місяці після пологівКатя Осадча показала фігуру в купальнику через 3 місяці після пологів

Катя Осадча приголомшила шанувальників розкішною фігурою через три місяці після пологів (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники Каті з нею не погодилися - вони запевнили, що вона в приголомшливій формі і нічого зайвого у неї немає.

  • Троє діток. Ідеальна фігура
  • Катя, зайвого нічого немає. Ви в прекрасній формі
  • Не бачу нічого зайвого! Ви прекрасні
  • Як? Як можна так суперово виглядати після пологів?
  • Ви просто бомбезна. Класна фігура
  • Чудова форма! Ефектна жінка!
  • Катя, не переймайся!!! Все гаразд!
  • Катя, ти шикарно виглядаєш!
  • Всім би таку фігуру
  • Зайвих нема навіть 100 гр. Худорба нікого не красить. Катя, Ви в прекрасній формі
  • Катя, які зайві кіло?! Виглядаєте шикарно просто!!!
  • А в якому місці ті зайві кіло???

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча вийшла в світ в оригінальному небесно-блакитному платті.

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Катя Осадча
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