Катя Осадча показала фігуру в купальнику через 3 місяці після пологів
Катя Осадча, яка три місяці тому втретє стала мамою, вперше продемонструвала, як виглядає її фігура в купальнику. Зараз телеведуча знаходиться в відрядженні в Абу-Дабі (ОАЕ), де встигає не тільки працювати, а й трохи відпочити.
На своїй сторінці в Instagram вона поділилася ефектними кадрами з пляжу.
38-річна ведуча позувала на білосніжному пісочку на тлі блакитної води в роздільному чорному купальнику без бретелей. На обличчі у Каті сонцезахисні окуляри, а волосся вона зібрала в пучок.
Осадча позувала з різних ракурсів, демонструючи підтягнуту і струнку фігуру. При цьому сама теледіва вважає, що їй ще варто трохи схуднути.
"Фото в купальнику повернулися в стрічку, але ще є над чим працювати. Дива не трапляються, зайві кіло самі не йдуть, на жаль", - написала багатодітна мама.
Ще кілька розслаблених кадрів вона виклала в сторіс.
Катя Осадча приголомшила шанувальників розкішною фігурою через три місяці після пологів (фото: instagram.com/kosadcha)
Підписники Каті з нею не погодилися - вони запевнили, що вона в приголомшливій формі і нічого зайвого у неї немає.
- Троє діток. Ідеальна фігура
- Катя, зайвого нічого немає. Ви в прекрасній формі
- Не бачу нічого зайвого! Ви прекрасні
- Як? Як можна так суперово виглядати після пологів?
- Ви просто бомбезна. Класна фігура
- Чудова форма! Ефектна жінка!
- Катя, не переймайся!!! Все гаразд!
- Катя, ти шикарно виглядаєш!
- Всім би таку фігуру
- Зайвих нема навіть 100 гр. Худорба нікого не красить. Катя, Ви в прекрасній формі
- Катя, які зайві кіло?! Виглядаєте шикарно просто!!!
- А в якому місці ті зайві кіло???
Нагадаємо, що раніше Катя Осадча вийшла в світ в оригінальному небесно-блакитному платті.