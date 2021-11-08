ru ua
Пн, 08 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Катя Осадча продемонструвала затишний осінній образ: жіночно і красиво

Новость на русском →
Понеділок 08 листопада 2021 11:43
Катя Осадча продемонструвала затишний осінній образ: жіночно і красиво Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Катя Осадча - приклад для наслідування для багатьох жінок, адже вона мама трьох синів і при цьому встигає багато працювати, проводити час з сім'єю і подорожувати. Так, телеведуча показала стильний і зручний осінній образ, позуючи в наряді з власної спільної колекції з Андре Таном.

Атмосферні кадри, зроблені в своєму саду, зірка виклала в Instagram.

Катя відображена в шовковій спідниці міді і светрі вільного крою. Весь одяг - бежево-коричневих відтінків, а також прикрашений білим квітковим принтом. Стильний лук теледіва доповнила білими півчобітками.

Волосся Осадча залишила розпущеним і зробила легкий нюдовий макіяж. Фото зроблені на тлі цегляної стіни будинку і в саду з осінніми деревами і квітами, що додає їм особливої атмосферності.

Катя Осадча продемонструвала затишний осінній образ: жіночно і красивоКатя Осадча продемонструвала затишний осінній образ: жіночно і красивоКатя Осадча продемонструвала затишний осінній образ: жіночно і красиво

Катя Осадча показала зручний і стильний осінній лук (фото: instagram.com/kosadcha)

"Затишних всім вихідних! Чим займаєтеся в цей теплий осінній вікенд?" - підписала знімки ведуча.

Підписники захопилися ефектним луком Каті і не стали скупитися на компліменти в коментарях.

  • Яка гарна колекція
  • Як завжди - красуня!
  • Яка ж ви красива, Катерино, просто сяєте!
  • Дуже класний принт
  • Життєрадісна така
  • Катя, Ви супер!!!!
  • Яка гарна i жіночна
  • Дуже красива
  • Сонячна
  • Взагалі я не слідкую за зірковими особистостями, але Ваш інстаграм люблю, дякую за простоту. Ви неймовірна
  • Яка ви гарна на цих фото, така щира, красуня!

Нагадаємо, раніше Катя Осадча засипала мережу атмосферними фото з Берліна, куди їздила по роботі без чоловіка і дітей.

Читайте LITE в Google News
Катя Осадча
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну суне антициклон з сильними морозами: дата
В Україну суне антициклон з сильними морозами: дата