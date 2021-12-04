Катя Осадча розчулила ніжним фото з 3-місячним сином: "Так швидко росте"
Багатодітна мама Катя Осадча поділилася милим фото з молодшим синочком Данилом. 38-річна телеведуча зізналася, що малюк дуже швидко росте.
Зворушливий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Осадча в білій майці і з макіяжем на обличчі зробила селфі, тримаючи малюка на руках спиною до камери і мило посміхаючись. До слова, він вже сам тримає голівку.
"Так швидко росте наш Данилко", - поділилася зіркова мама.
Катя Осадча показала молодшого сина (фото: instagram.com/kosadcha)
Користувачі мережі почали розчулюватися теплому знімку і відзначили, що маленький Данило схожий на маму. Втім, деякі підписники посварили Катю за те, що вона багато працює і мало часу проводить з сином.
- Так виж із ним мало буваєте, от і висновок.
- Катюша, треба більше проводити часу з дітьми, підпис під фото як від чужої жіночки, швидко ростуть тільки сусідські діти
- Вже великий, а ще недавно тільки народився
- Таке миле і ніжне фото... Катя, ви супер
- Катю, яка ж Ви гарна й ніжна матуся
- Як ніжно, Чудово, мила матуся!
- Катюша, який він милий!
- Який хороший карапузик!
- Якщо Іван копія Юра, то Данилко наспівно копія мама!!! Рости здоровим!!!
- Такі хороші
- Які ви красунчики
- Голівку вже тримає.!
Нагадаємо, раніше Катя Осадча у вбранні за 58 тисяч вбила наповал на "Танцях з зірками".