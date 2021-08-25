Катя Осадча вийшла на роботу через 5 днів після третіх пологів: яскраві фото
Катя Осадча не втомлюється вражати своєю працьовитістю - вона працювала до останніх днів перед пологами. 19 серпня у ведучої та її чоловіка Юрія Горбунова народилася друга спільна дитина, а вже 24 серпня вона вийшла на роботу! Разом з чоловіком, у якого в цей день був день народження, вона відвідала урочистий парад на честь Дня Незалежності на Хрещатику, а після брала інтерв'ю у зіркових гостей на концерті італійської зірки Андреа Бочеллі.
Яскравими фото цього насиченого дня теледіва і багатодітна мама поділилася в Instagram.
Для появи на параді Катя вибрала наряд в українському стилі - білу сукню-вишиванку з золотистим візерунком і рукавами-ліхтариками. Святковий лук Осадча завершила взуттям на низькому ходу і зібраним в хвіст волоссям.
Вона багато позувала разом з чоловіком-іменинником, який був у синіх брюках і білій сорочці, і променисто посміхалася.
Катя Осадча блищала в сукні-вишиванці на параді до Дня незалежності (фото: instagram.com/kosadcha)
"З Днем народження, Україно! 30 років - це золотий вік для людини, коли є вже досвід, впевненість і багато шишок вже набито, а висновки зроблені. Нехай 30-річчя стане золотим століттям і для нашої країни. Тільки вперед!" - написала телеведуча під фотографіями.
А ввечері 37-річна Осадча була вже на зйомках програми "Світське життя" на концерті Андреа Бочеллі - також разом з Горбуновим. Деякими кадрами зіркова пара поділилася в сторіз, а Юрій також виклав загальний знімок з дружиною і сім'єю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
На урочистому вечорі ведуча з'явилася в атласному синьому платті в підлогу вільного крою, яке приховало її фігуру. Ефектний образ вона доповнила фірмовим аксесуаром - капелюшком-таблеткою з пір'ям.
"Назад до роботи", - написала Катя під одним з кадрів.
Катя Осадча в шикарній сукні працювала через 5 днів після пологів (фото: instagram.com/kosadcha)
Шанувальники висловили здивування, що Осадча так швидко повернулася до роботи і світських виходів, і засипали її і Горбунова компліментами.
- Вітаю з днем незалежності, з народженням синочка, з днем народження вашого чоловіка. Ви неймовірна, зразу після пологів в стрій!
- Прекрасна пара
- Дуже красиві
- Катя красуня! З корабля на бал! З днем незалежності!!!
- Зі святом!!! Катерина, ну ви дівчина моторна!
- Катя, ну як ви це робите???
- Такі класні
- Катерина тільки народила, вже на святі!!!
- Найкраща сім'я року!
- Катюшенька, шо ж тобі вдома не сидиться! ранувато ще! Здоров'я тобі і твоїй сім'ї!
- Боже, які ж ви красиві. Ви прям сяєте від любові, це здорово
- Гарні та щасливі, з святом!
Раніше ми писали, що Катя Осадча зворушливо привітала чоловіка Юрія Горбунова з 51-річчям.