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В кайфі: Надя Дорофєєва у відвертому мокрому купальнику підкорила мережу красою

Новость на русском → Балі, Субота 16 січня 2021 09:59
В кайфі: Надя Дорофєєва у відвертому мокрому купальнику підкорила мережу красою Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Українська співачка і наставник у проекті "Голос країни", 1+1, Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом вже не перший день радують шанувальників, які залишилися в холодному Києві, яскравими фото з Балі.

Нещодавно Надя похвалилася шикарним луком в коротких шортах на байку. Потім пара позувала разом на фоні неймовірної краси водоспаду. Ніжне відео, як пара під струменями води тримається за руки, зібрало багато тисяч переглядів на сторінці Надіного блогу.

А тепер Дорофєєва позує в мокрому купальнику на тій же локації: шанувальники в захваті не тільки від ідеальної фігури співачки, але і від краси природи. В кайфі: Надя Дорофєєва у відвертому мокрому купальнику підкорила мережу красою

"Я в кайфі", - процитувала рядком з пісні Надя свій знімок.

Фанати написали, що для них кайф - дивитися на Надю, особливо - в купальнику і на відпочинку - щасливу і повну енергії.

В кайфі: Надя Дорофєєва у відвертому мокрому купальнику підкорила мережу красою

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Раніше Дорофєєва продемонструвала свою шикарну фігуру в особливо звабливій позі, чим викликала у фанатів цілу бурю емоцій. Надя в ньюдовому настрої позує перед камерою.

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