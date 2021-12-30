Кайлі Дженнер вже народила: фанати знайшли докази

Кайлі Дженнер, яка оголосила про свою другу вагітність від коханого Тревіса Скотта, на даний момент не ділиться новинами про своє особисте життя. А тому ні терміну, коли малюк повинен з'явитися на світ, ні інших деталей цієї події, ніхто не знає.

Але така конспірація якраз і змушує фанатів бути вкрай уважними. Днями мільярдерка змусила їх запідозрити, що вона вже народила.

Кайлі Дженнер не відразу зізналася, що вагітна – вона довго плутала сліди, публікуючи знімки з плоским животом. Але коли восени громадськість все ж дізналася про майбутнє поповнення в зірковій родині, вона виклала ролик-підтвердження. А потім знову надовго пішла в тінь.

Різдво Кайлі відзначала разом з іншими членами сім'ї в будинку мами сімейства –Кріс Дженнер. Сама знаменитість не викладала фото, але бойфренд її сестри Кортні – Тревіс Баркер – запостив у своїх сторіз кілька.

На одному з кадрів уважні фоловери примітили дитячу пляшечку, яка дуже нагадує ту, що була у маленької Стормі. Оскільки в сім'ї немає зараз немовлят, кому вона могла б стати в нагоді, всі підозри впали на Дженнер. Сама Кайлі не реагує на чутки і поки що не поспішає підтверджувати ці новини.

Кайлі з Тревісом і молодшою донькою, а також фотофакт від фанатів (фото: instagram.com/kyliejenner; скрін instagram.com/travisbarker)