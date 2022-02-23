Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт таємно дали синові друге ім'я: на честь кого названий малюк?

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт нещодавно стали батьками вдруге. 2 лютого у знаменитостей народився син . Хлопчика назвали незвичайним ім'ям Вульф (Wolf), що з англійської перекладається як Вовк. Однак, як виявилося, в документах малюк записаний інакше.

На відміну від старшої сестри, яка також отримала вельми незвичайне ім'я Стормі, у зоряного спадкоємця є і друге ім'я – Жак. Про це повідомило видання TMZ, посилаючись на свідоцтво про народження хлопчика. Таке ім'я малюк отримав недарма.

Справа в тому, що Жак – це справжнє ім'я Тревіса Скотта. Цей факт відомий небагатьом, оскільки репер використовує виключно свій псевдонім. Тому очевидно, що дитину назвали на честь знаменитого батька.

Цікаво, що раніше інсайдери повідомляли: хлопчик – вилитий тато. Зараз пара, яка намагається не афішувати сімейне життя, проводить багато часу вдома. Музикант намагається допомагати Кайлі Дженнер в перші місяці материнства, оскільки знає по першій вагітності, як це нелегко. Кажуть, Стормі теж в силу своїх можливостей допомагає і їй дуже подобається роль старшої сестри.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт обожнюють своїх дітей (фото: instagram.com/kyliejenner)