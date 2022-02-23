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Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт таємно дали синові друге ім'я: на честь кого названий малюк?

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Середа 23 лютого 2022 11:15
Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт таємно дали синові друге ім'я: на честь кого названий малюк? Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт дали синові вельми незвичайне ім'я (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Тетяна Турчанікова

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт нещодавно стали батьками вдруге. 2 лютого у знаменитостей народився син. Хлопчика назвали незвичайним ім'ям Вульф (Wolf), що з англійської перекладається як Вовк. Однак, як виявилося, в документах малюк записаний інакше.

На відміну від старшої сестри, яка також отримала вельми незвичайне ім'я Стормі, у зоряного спадкоємця є і друге ім'я – Жак. Про це повідомило видання TMZ, посилаючись на свідоцтво про народження хлопчика. Таке ім'я малюк отримав недарма.

Справа в тому, що Жак – це справжнє ім'я Тревіса Скотта. Цей факт відомий небагатьом, оскільки репер використовує виключно свій псевдонім. Тому очевидно, що дитину назвали на честь знаменитого батька.

Цікаво, що раніше інсайдери повідомляли: хлопчик – вилитий тато. Зараз пара, яка намагається не афішувати сімейне життя, проводить багато часу вдома. Музикант намагається допомагати Кайлі Дженнер в перші місяці материнства, оскільки знає по першій вагітності, як це нелегко. Кажуть, Стормі теж в силу своїх можливостей допомагає і їй дуже подобається роль старшої сестри.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт таємно дали синові друге ім'я: на честь кого названий малюк?Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт таємно дали синові друге ім'я: на честь кого названий малюк?

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт обожнюють своїх дітей (фото: instagram.com/kyliejenner)

Раніше ми писали, що у вагітності запідозрили ще одну сестру знаменитого клану – Кендалл Дженнер.

Також стало відомо, що Каньє Уест дасть Кім Кардашьян розлучення, якщо вона виконає три умови.

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