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Здавалося, що померла: Могилевська зробила зізнання про відчайдушний вчинок з коханим

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 16:28
Здавалося, що померла: Могилевська зробила зізнання про відчайдушний вчинок з коханим Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Нещодавно безстрашна Наталія Могилевська зізналася у своїх фобіях і чесно розповіла, чого насправді боїться. Тепер же зірка поділилася особистими лайфхаками, як подолати навіть найсильніші страхи і позбутися від них раз і назавжди.

На сторінці в Instagram вона навела кілька особистих прикладів, покликаних замотивувати шанувальників.

Одним з її величезних страхів була боязнь публічно зганьбитися і впасти на паркеті Танців з зірками, адже підлога, як виявилося, дуже слизька.

"Я весь час боялася не виправдати покладену на мене відповідальність перед моїм партнером, та й просто поламати ноги. Тому ми окремо в кінці уроку тренували моє падіння безглуздим способом, все, чого я так боялася. Іноді я робила це спеціально на високих підборах в красивій вечірній сукні для того, щоб побачити, що мої ноги справляються, що в крайньому випадку світ не впаде, якщо я піднімуся і піду далі", - розкрила особистий спосіб боротьби з фобією співачка.

Здавалося, що померла: Могилевська зробила зізнання про відчайдушний вчинок з коханим
Наталя знайшла спосіб побороти свої страхи (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Зі страхом висоти артистка також знайшла спосіб розправитися. Причому допоміг їй у цьому коханий чоловік, ім'я якого артистка побажала приховати.

"Незважаючи на те, що мені було дуже страшно і мені здавалося, що я померла і більше ніколи в житті я це не повторю, тим не менш, я гордо можу сказати, що я це зробила! Я стрибнула з банджі-джампінгу у вільному польоті з моста разом з моїм партнером. Це було дуже страшно!"- зізналася Наталя.

Співачка уточнила, що найкращий спосіб звільнитися від страху – це зазирнути йому в очі і прорепетирувати ту ситуацію, яка дуже турбує.

Нагадаємо, що раніше Наталію Могилевську вдалося зловити зі ставним високим красенем під час прогулянки неподалік від її будинку. Сама співачка прокоментувала кадри папарації і навіть посміялася над допитливими журналістами, повідомивши, що відчуває себе голлівудською зіркою, за якою фотографи цілодобово ведуть стеження.

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