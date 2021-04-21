Здавалося, що померла: Могилевська зробила зізнання про відчайдушний вчинок з коханим
Нещодавно безстрашна Наталія Могилевська зізналася у своїх фобіях і чесно розповіла, чого насправді боїться. Тепер же зірка поділилася особистими лайфхаками, як подолати навіть найсильніші страхи і позбутися від них раз і назавжди.
На сторінці в Instagram вона навела кілька особистих прикладів, покликаних замотивувати шанувальників.
Одним з її величезних страхів була боязнь публічно зганьбитися і впасти на паркеті Танців з зірками, адже підлога, як виявилося, дуже слизька.
"Я весь час боялася не виправдати покладену на мене відповідальність перед моїм партнером, та й просто поламати ноги. Тому ми окремо в кінці уроку тренували моє падіння безглуздим способом, все, чого я так боялася. Іноді я робила це спеціально на високих підборах в красивій вечірній сукні для того, щоб побачити, що мої ноги справляються, що в крайньому випадку світ не впаде, якщо я піднімуся і піду далі", - розкрила особистий спосіб боротьби з фобією співачка.
Наталя знайшла спосіб побороти свої страхи (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Зі страхом висоти артистка також знайшла спосіб розправитися. Причому допоміг їй у цьому коханий чоловік, ім'я якого артистка побажала приховати.
"Незважаючи на те, що мені було дуже страшно і мені здавалося, що я померла і більше ніколи в житті я це не повторю, тим не менш, я гордо можу сказати, що я це зробила! Я стрибнула з банджі-джампінгу у вільному польоті з моста разом з моїм партнером. Це було дуже страшно!"- зізналася Наталя.
Співачка уточнила, що найкращий спосіб звільнитися від страху – це зазирнути йому в очі і прорепетирувати ту ситуацію, яка дуже турбує.
Нагадаємо, що раніше Наталію Могилевську вдалося зловити зі ставним високим красенем під час прогулянки неподалік від її будинку. Сама співачка прокоментувала кадри папарації і навіть посміялася над допитливими журналістами, повідомивши, що відчуває себе голлівудською зіркою, за якою фотографи цілодобово ведуть стеження.