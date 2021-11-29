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У кожній родині своя кухня: Камінська засвітилася в обіймах колишнього, він все пояснив

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Києва, Понеділок 29 листопада 2021 11:41
У кожній родині своя кухня: Камінська засвітилася в обіймах колишнього, він все пояснив Слава Камінська з колишнім чоловіком Едгаром Камінським (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Styler

Слава Камінська після гучного скандалу з екс-колегою по дуету "НеАнгели" Вікторією Смеюхою полетіла в ОАЕ.

В Абу-Дабі вона відпочила з дітьми, а також компанію їй склала ще одна українська зірка Юлія Саніна, яка також прилетіла в Емірати з сином і чоловіком.

На відпочинку Слава зустрілася і з Катею Осадчою, а ось після прибуття до Києва замінила ведучу на світському заході і стала запрошеним репортером "Світського життя".

В Instagam співачка поділилася несподіваним фото в компанії колишнього чоловіка Едгара Камінського.

Так, артистка і пластичний хірург опинилися на церемонії вручення Національної ресторанної премії "Сіль".

На Славі - вбрання від українського дизайнера Ельвіри Гасанової: яскрава червона блузка, корсетний пояс і спідниця-максі по фігурі. На ногах - витончені босоніжки з безліччю тонких ремінців. Волосся співачки укладене у великі акуратні голлівудські локони, на губах грає червона помада.

У кожній родині своя кухня: Камінська засвітилася в обіймах колишнього, він все пояснив

Слава і Едгаром Камінські прекрасно ладнають після розлучення (фото :instagram.com/babaslavka)

Вона обняла колишнього чоловіка, а він поклав руку на талію співачки.

"Вибачте. Хто не працює, той їсть. Але не сьогодні. Премію отримують якраз ті, хто добре працює. А я продовжую їсти після відпустки",-з гумором підписала фото з екс-чоловіком Камінська.

У сторіс свого Instagam-аккаунта Едгар поспішив прокоментувати знімок з артисткою.

"У кожній родині своя кухня. Фото з ведучою проекту "Світське життя" Славою Камінською. А в цей вечір на ресторанній премії "Сіль" Слава вела проект замість Каті Осадчої", - підписав кадр зі співачкою чоловік.

У кожній родині своя кухня: Камінська засвітилася в обіймах колишнього, він все пояснив

Скріншот (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Шанувальники пари в коментарях під яскравим фото колишніх висловили надію, що екс-подружжя може знову зійтися, також коментатори підкреслили, що співачка – мудра жінка, раз могла зберегти теплі стосунки з колишнім обранцем і батьком її дітей.

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська дала свіже інтерв'ю для програми "Слава+"і розповіла свою версію конфлікту з екс-колегою по дуету "НеАгели" Вікторією Смеюхою.

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