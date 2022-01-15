Щоразу траплялася паніка: щира Дорофєєва зважилася на відверте зізнання про себе

Надя Дорофєєва намагається бути максимально чесною і щирою з шанувальниками, за що ті її дуже люблять. Для багатьох з них співачка є кумиром і прикладом для наслідування. Надя відкрито розповідає про свої комплекси, сором'язливість, роботу над собою і подолання.

Зараз зірка відпочиває з чоловіком Володимиром Дантесом в Мексиці, відновлює душевну рівновагу і ділиться власними відкриттями і внутрішніми відчуттями на сторінці в Instagram .

Новий пост співачки був присвячений її невпевненості в собі і боротьбі з цим негативним проявом. Надя позує на пляжі у вільній лляній білосніжній сукні з ажурними вставками.

Надя поговорила з шанувальниками про низьку самооцінку (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Вона вирішила довірливо поговорити з шанувальниками на тему заниженої самооцінки. Надя згадала, як в юності під час участі у вокальних конкурсах завжди сумнівалася в собі і щиро вважала, що інші її перевершують.

"Нещодавно мені мама нагадала, як я приїжджала на вокальні конкурси і кожен раз на саудчеках зі мною траплялася паніка... Мені просто хотілося втекти...Мені здавалося, що я стаю такою маленькою і жалюгідною..." - розповіла про свої переживання артистка.

Але далі траплялося неймовірне -талановита дівчина вигравала один конкурс за іншим.



Надя насолоджується відпочинком у Мексиці (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Сумнів... Постійні сумніви в собі. Іноді здається, що саме завдяки цим сумнівам Я не вважаю мільйони підписників, переглядів, концертів, зйомок, рекламних компаній - своїм досягненням. Ніби все це не моє", - розповіла про внутрішні муки зірка.

У міру дорослішання і роботи над собою, Надя зрозуміла, що себе не можна порівнювати з іншими.

"Ми самі по собі унікальні. У кожному з нас є щось таке, у що інші закохуються, цінують, захоплюються і навіть заздрять. Поки ми сумніваємося в собі - інші беруть і роблять. Поки ми думаємо, що ми гірше - інші не паряться і просто намагаються щось робити і повірте - це вже пів успіху", - замотивувала шанувальників артистка.

Надя замотивувала і підбадьорила шанувальників (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Вона зізналася, що досі не позбулася звички вважати себе "гірше за інших".

"Звичайно я над собою працюю і хочу сказати всім, хто читає цей пост і бачить в ньому себе - харе! По-моєму ми класні. Всі ми!"- оптимістично закінчила свою промову співачка.