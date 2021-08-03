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Кендал Дженнер захопила мережу спортивною фігурою в крихітному купальнику

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США, Вівторок 03 серпня 2021 22:27
Кендал Дженнер захопила мережу спортивною фігурою в крихітному купальнику Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: RBC.UA

Кендал Дженнер не так часто радує своїх послідовувачів фото в купальниках, як її сестри. Але зате так вона залишає їх в приємному очікуванні. І потім кожен пост супермоделі ще довго обговорюється в мережі.

Новий Пляжний лук 25-річної красуні з'явився в сторіз її блогу.

Кендалл Дженнер - володарка досконалих пропорцій і спортивної фігури. Вона обожнює тренування і намагається приділяти їм мінімум 3 рази на тиждень. За словами дівчини, її розкішна форма - далеко не заслуга генетики, а скоріше наполеглива праця. Тому вона по-справжньому пишається нею.

Кендал Дженнер захопила мережу спортивною фігурою в крихітному купальникуКендал Дженнер захопила мережу спортивною фігурою в крихітному купальнику

Кендалл Дженнер похвалилася фігурою (фото: instagram.com/kendalljenner)

Кілька годин тому сестра Кім Кардашьян і Кайлі Дженнер показала новий знімок в бікіні. Крихітний купальник відмінно сів на її спортивне тіло, підкресливши всі його достоїнства: залізний прес, точені руки і ноги, а також розкішні груди. З аксесуарів Кендалл підібрала масу стильних браслетів, а також бейсболку з логотипом власного бренду текіли.

Також як доказ своїх регулярних візитів в спортзал Дженнер показала фото в костюмі для тренувань. Вона одягла короткі шорти і топ з трикотажного матеріалу, який дозволяє шкірі дихати під час найскладніших навантажень. Виглядає модель в подібних вбраннях неймовірно спокусливо! Що напевно відзначили її фоловери палаючими реакціями.

Раніше Кендалл показала, як стильно носити брюки кльош цього літа.

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