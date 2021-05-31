Кендалл Дженнер захопила спортивною фігурою в наймоднішому бікіні цього літа
У родині Кардашьян-Дженнер вже традиція показувати найстильніші варіанти купальників. Особливо багато подібних постів стало напередодні літа.
Кендалл Дженнер, яка єдина в родині стала професійною моделлю, показала, яке бікіні носить вона в цьому сезоні.
Кендалл показала знімок, на якому лежить на пляжі в помаранчевому бікіні з яскравим квітковим принтом. Купальник відмінно підкреслив кожен сантиметр розкішного тіла супермоделі. Доповнили лук солом'яний капелюшок, яким Кендалл закрила повністю обличчя.
Кендалл Дженнер обожнює фото в бікіні (фото: instagram.com/kendalljenner)
Дівчина завдяки фото вирішила вкотре прорекламувати свою текілу, але погляди її фанатів були спрямовані тільки на спортивне тіло дівчини. Вони засипали одну з молодших сестер знаменитого сімейства компліментами і численними лайками. Багато хто відзначив, що вже хоче такий купальник. Що ж, Дженнер вміє продавати!
Раніше ми писали про стильний образ, який легко створити на основі вбрання Кендалл.