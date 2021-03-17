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Кеті Перрі та Орландо Блум зіграли таємне весілля на Гаваях

Новость на русском → Гаваї, Середа 17 березня 2021 14:36
Кеті Перрі та Орландо Блум зіграли таємне весілля на Гаваях Кеті Перрі та Орландо Блум (фото: instagram.com/katyperry)
Автор: Lite

36-річна Кеті Перрі та 44-річний Орландо Блум через 2 роки після заручин зв'язали себе узами шлюбу. Причому зробили це таємно від усіх, вирушивши відпочивати на Гаваї.

Причиною для таких чуток послужила обручку на пальці співачки, яку зняли папараці.

Зараз Кеті і Орландо відпочивають на Гаваях, куди вирушили разом з сім'єю і друзями. З парою поїхав і син актора від Міранди Керр - 10-річний Флінн. По всій видимості, романтична і розслаблена обстановка зіграла свою роль, змусивши пару нарешті зробити рішучий крок. Але самі знаменитості поки що не встигли прокоментувати дану новину.

Кеті Перрі та Орландо Блум зіграли таємне весілля на ГаваяхКеті Перрі з обручкою (фото: скрін twitter.com/PageSix)

Нагадаємо, роман між Орландо Блумом і Кеті Перрі почався в січні 2016-го року на вечірці з нагоди "Золотого глобуса". Кілька разів закохані сходилися і расходились. Поки на День святого Валентина у 2018-му році Орландо нарешті не зробив Кеті пропозицію. Весілля планували на весну минулого року, але пандемія коронавіруса внесла свої корективи.

У минулому році в квітні Кеті оголосила, що вагітна. А в серпні народила дочку, яку назвали Дейзі Давши.

Також нещодавно Кеті Перрі розкритикувала весільну сукню Меган Маркл.

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