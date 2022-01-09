Кейт Міддлтон – 40: рідкісні фото герцогині з юності, на яких ви її навряд чи впізнаєте
9-го січня Кейт Міддлтон відзначає своє 40-річчя. Ми звикли, що герцогиня Кембриджська завжди бездоганна – починаючи від манер до зовнішнього вигляду. І що з роками вона майже не змінюється. Здається, такою вона була завжди.
Але якщо поглянути на архівні знімки, стає ясно: в юності дружина принца Уільяма, як і всі, експериментувала зі стилем, макіяжем і зачісками. І до всім знайомої Кейт Міддлтон їй довелося пройти довгий шлях.
Втім, за близкість до народу ми і любимо Кейт. Милуємося найчарівнішими архівними фото, на яких її ледь можна впізнати!
Тонкі брови, пухкі щічки, волосся, недбало зібране в хвіст... На ранніх фото з молодості Кейт Міддлтон видає тільки чарівна посмішка. Втім, навіть "дикі" поєднання речей, якими грішила герцогиня до того, як стати всесвітньо відомою іконою стилю, не здатні приховати неординарну особистість. І навіть на студентських фото Кейт тримає "королівську" поставу. Переконайтеся самі!
Кейт Міддлтон в молодості (фото: Getty Images)
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