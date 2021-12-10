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Кейт Міддлтон і принц Уільям поділилися чарівним фото з дітьми, що помітно підросли

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, П'ятниця 10 грудня 2021 17:58
Кейт Міддлтон і принц Уільям поділилися чарівним фото з дітьми, що помітно підросли Кейт Міддлтон та принц Уільям (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Автор: RBC.UA

Щорічно герцог та герцогиня Кембриджські напередодні Різдва представляють традиційну святкову листівку. Цього разу фотосесія для неї не була влаштована спеціально, а взята з архіву. В кадрі з'явилися Кейт, Уільям і діти знаменитого подружжя, що помітно підросли.

Різдвяне послання до світу викликало, як завжди, бурхливу реакцію користувачів Instagram, де було опубліковано кілька годин тому.

На барвистому знімку Кейт Міддлтон та принц Уільям, а також їхні діти - принци Джордж та Луї з принцесою Шарлоттою - відображені на тлі скелі. Фото було зроблено раніше цього року під час сімейної поїздки в Йорданію.

Герцогиня одягнена в болотяному відтінку сукню, а її чоловік позує в тенісці та шортах. Дочка пари, як справжня маленька принцеса, приміряла картату сукню з пишною спідницею, а хлопчики - за прикладом тата, вбрані у футболки та шорти.

Кейт Міддлтон і принц Уільям поділилися чарівним фото з дітьми, що помітно підросли

Кейт Міддлтон та принц Уільям з дітьми (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Усі члени знаменитої сім'ї виглядають щасливими та задоволеними. А фанатів блогу герцогів особливо привабив той факт, що з моменту публікації останніх фото дітей Кейт та Уільяма їхні спадкоємці стали помітно більш дорослими.

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