Київські панк-рокери стали романтиками заради нової пісні
Учасники гурту квіткіс показали лірик-відео на романтичний трек "Па-па"
Київський поп-панк гурт квіткіс презентував новий сингл. Пісня "Па-па" – другий студійний реліз цієї рок-команди з моменту виходу їхнього дебютного однойменного альбому.
До слова, трек "Па-па", що вийшов на лейблі Violet Music, який працює з багатьма зірками українського шоу-бізнесу, зовсім не схожий на попередні аудіороботи музикантів. Це відстежується у тексті, саунді і загальному настрої пісні. На сьогоднішній день – це найліричніша композиція в активі киян.
"Трохи дивно вийшло. Адже ми записували цю пісню відразу після закінчення роботи над своїм дебютним лонгплеєм. А він, якщо ви пам'ятаєте, концептуальний, швидкий і часом навіть агресивний. А "Па-па" – максимально лірична композиція, просочена романтикою і коханням. Нехай і нерозділеним", - розповіли музиканти в коментарі РБК-Україна.
Якщо порівнювати новинку з піснями з альбому "Квіткіс", то найбільш близька за духом до неї, кажуть хлопці, – "Мене вабить твій денс", яка вже встигла полюбитися меломанам.
Додамо, що робота над новим синглом велася на студії Top Sound Records Андрія Томашенка. Саундпродюсером пісні, як і попередніх, знову виступив відомий український музикант, лідер формації Ульмо Три Костянтин Шелудько.
Гурт квіткіс випустив новий сингл про невзаємне кохання
Текст пісні "Па-па":
Місто над головою звисло
Наче апокаліпсис
Вмить зламало хребта
Кров'ю захлинаюсь від болю
Метелики рвуться на волю
Мачетами рвуть живота
Ти казала па-па
Висне на шиї червоне намисто
Тонким зашморгом тисне
Мої муки тобі смакота
Стони розпадуться на йони
І рознесуть бджоли
Мед-пилок на твої уста
Ти казала па-па
Раніше ми писали, що співачка Riya показала атмосферний кліп на основі свого home video.