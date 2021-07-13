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Київські рокери присвятили нові пісні "молодим і гарячим"

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 13:15
Київські рокери присвятили нові пісні "молодим і гарячим" Колаж РБК-Україна: учасники гурту квіткіс
Автор: Lite

Київський гурт квіткіс випустив свій новий міні-альбом. До нього увійшло три пісні – "Молодість", "Гарячий" і "Ти така суперова". Всі вони, як кажуть самі музиканти, про "вічний двіж і кохання".

У коментарі РБК-Україна музиканти зізналися, що "Молодість" – максимально спонтанний реліз, у якому вони "прагнули щосили покуражитися".

"Усі ми з вами молоді і гарячі. А якщо ні – то треба прямо зараз такими стати (і справа далеко не у тому, що зараз розпал літа). Бо молодість – це дуже круто, молодість – це, власне, і є життя. Й ця аксіома просто зобов'язана глибоко закарбуватися у мозку кожного", – коментують реліз учасники квіткіс і сподіваються, що їхні нові пісні стануть "маленькими каталізаторами внутрішнього омолодження" їхніх слухачів.

Київські рокери присвятили нові пісні &quot;молодим і гарячим&quot;

Фото: учасники гурту квіткіс (Левко Капранов)

Уже традиційно робота над новими піснями велася на студії одного з лідерів популярного гурту Біла Вежа Андрія Томашенка Top Sound Records під керівництвом відомого українського мультиінструменталіста, засновника Ульмо Три Костянтина Шелудька.

Саме останньому, до слова, музиканти квіткіс завдячують "всілякими прикольними електронними наворотами", які стали уже "фішечкою" їхніх треків.

Обережно! У піснях присутня ненормативна лексика!

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