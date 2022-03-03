Кім Кардашьян і Каньє Уест підтримали Україну

Щодня світове співтовариство закликає Росію зупинити війну в нашій країні. До цього руху сьогодні приєдналося колишнє подружжя Кім Кардашьян і Каньє Уест, але кожен по-своєму.

Відповідні пости зірки розмістили у себе в акаунтах Instagram.

Так, Каньє опублікував листування з якимось Demna, очевидно-грузинським дизайнером і творцем преміум-бренду Vetements Демною Гвасалією.

У листуванні два повідомлення-прапор України і голуб миру. Під фото Каньє також залишив емодзі у вигляді голуба миру.

Колишня дружина репера підтримала Україну більш відчутно, повідомивши в сторіс, що її бренд SKIMS зробить пожертву на підтримку українців.

"У світлі недавньої кризи в Україні SKIMS зробить пожертву World Central Kitchen, щоб підтримати їх зусилля на місцях з надання допомоги українському народу", - написала Кім Кардашьян.

World Central Kitchen - це неприбуткова неурядова організація, що займається забезпеченням їжею після стихійних лих. Організація, заснована в 2010 році шеф-кухарем знаменитостей Хосе Андресом.

Це вже не перші слова підтримки Кім. На відміну від колишнього чоловіка, зірка з самого початку війни періодично нагадує своїм підписникам про вторгнення Росії в Україну, роблячи відповідні пости в соцмережах.

Також стало відомо, про те що 2 березня в США відбувся суд, в результаті якого було прийнято рішення про дострокове розірвання шлюбу зірок. Кім виступила онлайн, попросивши скоріше вирішити питання. А ось Каньє засідання пропустив. У суді був присутній лише його адвокат, який не став оскаржувати підсумки.