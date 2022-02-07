Кім Кардашьян і Каньє Уест посварилися через дітей

Каньє стверджує, що Кім Кардашьян не дозволить йому привести своїх дітей на баскетбольний матч в Чикаго.

Днями Каньє видав нову порцію звинувачень проти Кім Кардашьян. Уест сказав, що хотів би, щоб його діти приєдналися до нього в Чикаго, для перегляду баскетбольного матчу, але його колишня дружина не дозволила цього.

Кім не стала стояти осторонь і звинуватила Уеста в постійних нападках на неї в інтерв'ю і в соціальних мережах. Вона додала, що розлучення сам по собі травматичний для дітей, а Каньє тільки погіршує ситуацію через свої одержимості і маніпуляцій. І те, що він виносить те, що відбувається на загальний огляд, подаючи в негативному ключі, лише "заподіює всім біль". За словами Кім, розлучаючись з Вестом, вона розраховувала, що вони будуть як і раніше виховувати дітей разом, підтримуючи один одного.

Раніше, репер звинувачував колишню дружину в тому, що вона проти його волі дозволяє їх спільній дочці Норт користуватися мережею Тікток.

"Оскільки це моє перше розлучення, мені потрібно знати, що мені робити, якщо мою дочку помістили в [TikTok] проти Моєї волі?"- написав він в Instagram.

У зоряної пари, яка знаходиться в самому розпалі розлучення, за сім років шлюбу народилися четверо дітей: восьмирічний Норт, шестирічний Сейнт, чотирирічний Чикаго і дворічний Псалм. .