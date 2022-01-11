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Кім Кардашьян – королева сексуальних луків: топ-10 відвертих виходів зірки

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Вівторок 11 січня 2022 21:21
Кім Кардашьян – королева сексуальних луків: топ-10 відвертих виходів зірки Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлія Бойко

Можна скільки завгодно критикувати смак і фігуру Кім Кардашьян, але в умінні привернути до себе увагу з нею не зрівняється ніхто. Телезірка і інста-діва давно освоїла модні прийоми, які допомагають врівноважувати пропорції фігури і підкреслювати її кращі сторони. І тепер на будь-якій червоній доріжці звання найбільш спокусливої знаменитості по праву належить їй.

Пропонуємо помилуватися найбільш сексуальними образами Кім Кардашьян, які вона демонструвала на світських подіях.

Кім Кардашьян не так давно офіційно отримала звання "Ікона моди" – такий титул дістався їй на церемонії People's Choice Awards 2021. Тепер вона може сміливо продовжувати експерименти зі стилем, не боячись зіпсувати репутацію черговим епатажним луком.

Втім, зірка ніколи не вникала в слова хейтерів, слідуючи своєму чуттю, яке привело її до багатомільйонної армії фанатів і співпраці з кращими дизайнерами. Пропонуємо згадати найбільш спокусливі виходи Кім за останній час.

Кім Кардашьян – королева сексуальних луків: топ-10 відвертих виходів зіркиКім Кардашьян – королева сексуальних луків: топ-10 відвертих виходів зіркиКім Кардашьян – королева сексуальних луків: топ-10 відвертих виходів зіркиКім Кардашьян – королева сексуальних луків: топ-10 відвертих виходів зіркиКім Кардашьян – королева сексуальних луків: топ-10 відвертих виходів зіркиКім Кардашьян – королева сексуальних луків: топ-10 відвертих виходів зіркиКім Кардашьян – королева сексуальних луків: топ-10 відвертих виходів зіркиКім Кардашьян – королева сексуальних луків: топ-10 відвертих виходів зіркиКім Кардашьян – королева сексуальних луків: топ-10 відвертих виходів зіркиКім Кардашьян – королева сексуальних луків: топ-10 відвертих виходів зіркиКім Кардашян в спокусливих образах на червоних доріжках і світських подіях (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, нещодавно Кім Кардашьян вперше вирушила в романтичну подорож з молодим бойфрендом.

А її екс-чоловік Каньє Уест підтвердив новий роман з Джулією Фокс.

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