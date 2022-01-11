Кім Кардашьян – королева сексуальних луків: топ-10 відвертих виходів зірки

Можна скільки завгодно критикувати смак і фігуру Кім Кардашьян, але в умінні привернути до себе увагу з нею не зрівняється ніхто. Телезірка і інста-діва давно освоїла модні прийоми, які допомагають врівноважувати пропорції фігури і підкреслювати її кращі сторони. І тепер на будь-якій червоній доріжці звання найбільш спокусливої знаменитості по праву належить їй.

Пропонуємо помилуватися найбільш сексуальними образами Кім Кардашьян , які вона демонструвала на світських подіях.

Кім Кардашьян не так давно офіційно отримала звання "Ікона моди" – такий титул дістався їй на церемонії People's Choice Awards 2021. Тепер вона може сміливо продовжувати експерименти зі стилем, не боячись зіпсувати репутацію черговим епатажним луком.

Втім, зірка ніколи не вникала в слова хейтерів, слідуючи своєму чуттю, яке привело її до багатомільйонної армії фанатів і співпраці з кращими дизайнерами. Пропонуємо згадати найбільш спокусливі виходи Кім за останній час.

Кім Кардашян в спокусливих образах на червоних доріжках і світських подіях (фото: instagram.com/kimkardashian)