Кім Кардашьян розповіла правду про бурхливу юність: піддалася поганому впливу

Кім Кардашьян на знімках позує в класичному образі підлітка: широкі джинси в реперському стилі, біла футболка, кросівки, чокер і шапка. Майбутня зірка виглядає зухвалою і самовпевненою. Але виявилося, це всього лише зовнішність. Насправді Кім в душі була дитиною, готовою слідувати за старшими.

Кім Кардашьян в юності (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Я бачила, що днями був Національний день дочок, тому цей пост адресований моїй мамі і моїм дочкам, коли вони стануть підлітками, ха-ха. Норт і Чи, будь ласка, будьте поблажливі до мене, коли ви будете в тому віці, в якому я була на цих фотографіях. І, мама, мені дуже шкода! Я пам'ятаю, як мене "посадили" тут за те, що Кортні вкрала твою машину, просто щоб проїхати на ній по кварталу, і хоча я і не брала участь, у мене все одно були проблеми! Так що нам більше нічого було робити, крім як робити фотосесії в гаражі. Це ніколи не була я, я просто слухала те, що говорила моя старша сестра і друзі. Вони зробили такий поганий вплив, і я була ідеальна, і мені за це дуже шкода!", - написала багатодітна мама.