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Кім Кардашьян зворушливо привітала старшу дочку від Каньє Уеста з днем народження

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США, Середа 16 червня 2021 18:32
Кім Кардашьян зворушливо привітала старшу дочку від Каньє Уеста з днем народження Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

15-го червня старшій дочці Кім Кардашьян Норт виповнилося 8 років.

З такого приводу щаслива матуся зробила зворушливий пост у своєму блозі.

"Моїй першій дитині сьогодні 8 років! Норт, одного разу ти побачиш всі ці послання, роздруковані для тебе в книгах, які я роблю для тебе, і тому сподіваюся, що ти відчуєш любов, тому що ти приносиш стільки любові і радості в усі наші життя! Ти найбільш божевільна, найстильніша, найбільш креативна людина, яка точно знає, чого хоче від життя! Я ніколи не зустрічала нікого подібного тобі! Я вибрала ці фото для публікації, тому що це просто нагадало мені про наш зв'язок з Норт", - написала Кім.

Кім Кардашьян зворушливо привітала старшу дочку від Каньє Уеста з днем народженняКім Кардашьян зворушливо привітала старшу дочку від Каньє Уеста з днем народженняКім Кардашьян зворушливо привітала старшу дочку від Каньє Уеста з днем народженняКім Кардашьян зворушливо привітала старшу дочку від Каньє Уеста з днем народженняКім Кардашьян зворушливо привітала старшу дочку від Каньє Уеста з днем народженняКім Кардашьян зворушливо привітала старшу дочку від Каньє Уеста з днем народженняКім Кардашьян зворушливо привітала старшу дочку від Каньє Уеста з днем народження

Кім Кардашьян з донькою (фото: instagram.com/kimkardashian)

У серії знімків мама і дочка представлені в стильних ретро-образах в дусі Жаклін Кеннеді. По них також помітно, як захоплена дівчинка творчим процесом. Як відомо, Норт вже встигла спробувати себе в ролі дизайнера, захоплюється створенням макіяжу і стильних образів. А ще - співає і танцює. У минулому році вона навіть виступала з батьком Каньє Уестом на сцені.

Численні фанати Кім давно просять, щоб зірка завела дочці окремий Instagram. Але поки що Норт демонструє численні таланти на сторінці мами. Під постом вони почали писати привітання і компліменти щасливій мамі і малятку-іменинниці.

Раніше Кім показала спокусливу фігуру в купальнику.

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Кім Кардашян мода стиль дочь мама
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