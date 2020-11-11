Кім Кардашьян схвилювала мережу пишними формами в купальнику соковитого відтінку

Фото з відпочинку не закінчуються!

Кім Крадашьян продовжує хвилювати мережу своїми відвертими образами з райських островів, які регулярно викладає на своїй сторінці в Instagram. Інстадіва одягла облягаючий костюм для серфінгу жовто-зеленого кольору з довгими рукавами і спокусливими вирізами на стегнах. Костюм, що облягає по фігурі, підкреслив апетитне тіло знаменитості: її пишні груди, тонку талію, а також стрункі ноги.

В доповнення до нього Кардашьян зробила яскравий манікюр з кислотно-зеленими довгими нігтями. А також навіть на пляж не забула виконати свій фірмовий макіяж в бежево-золотавій гамі і прихопити улюблені окуляри з напівпрозорими стеклами. Своє освітлене волосся Кім уклала легкими хвилями, розпустивши його по плечах.

Кім показала спокусливий образ (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім зробила кілька фото, як зазвичай, показавши образ зі всіх сторін. "Шукайте мене тут", - написала зірка під галереєю. Фанати не змогли стримати слів захоплення, засипавши знаменитість жовтими сердечками-emoji, а також коментарями, де її називають не інакше як королева і богиня.

Нагадаємо, раніше Кім показала романтичні кадри в компанії коханого чоловіка Каньє Уеста, який приєднався до своєї дружини і її гостей на острові. Пара засмагала, гуляла по пляжу і насолоджувалася компанією одне одного, забувши період сварок і непорозумінь.

Нагадаємо, репер приготував для Кім найбільш незвичайний подарунок, влаштувавши для неї зустріч з її батьком.