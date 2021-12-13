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У кіно через подіум: 7 знаменитих актрис, які підкорили престижні конкурси краси

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Понеділок 13 грудня 2021 20:20
У кіно через подіум: 7 знаменитих актрис, які підкорили престижні конкурси краси Знамениті актриси, які перемогли в конкурсах краси (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Модель і актриса Харнааз Сандху, яка завоювала титут "Міс Всесвіт 2021", вкотре довела, що для перемоги в конкурсах краси дівчата повинні володіти не тільки ефектною зовнішністю, а й талантами.

І багато учасниць після тріумфу роблять ставку саме на нього, використовуючи перспективи, що відкрилися, для просування в світовому шоу-бізнесі.

Хто зі знаменитих актрис прийшов у кіно з конкурсів краси, читайте в нашій добірці.

Галь Гадот

"Чудо-жінка" завжди мріяла стати моделлю. У 2004 році, коли їй було 18, вона завоювала титул "Міс Ізраїль", після чого вирушила представляти свою країну на "Міс Всесвіт". Міжнародний конкурс вона не виграла, але пропозиції по роботі посипалися одна одної привабливіші. І після зйомок у першому фільмі Галь зрозуміла, що знайшла своє покликання. А численні режисери - музу.

У кіно через подіум: 7 знаменитих актрис, які підкорили престижні конкурси краси

У кіно через подіум: 7 знаменитих актрис, які підкорили престижні конкурси краси

Галь Гадот (фото: Getty Images)

Айшварія Рай

Індійська красуня Айшварія Рай була народжена для участі в конкурсах краси, чим вона і займалася з раннього віку. У 1994 році вона отримала друге місце на конкурсі "Міс Індія", а після стала ні багато ні мало "Міс Світу". Здається, після цього Рай довела собі, на що здатна, і залишила титули заради нового покликання - успішної кінокар'єри.

У кіно через подіум: 7 знаменитих актрис, які підкорили престижні конкурси краси

У кіно через подіум: 7 знаменитих актрис, які підкорили престижні конкурси краси

Айшварія Рай (фото: Getty Images)

Мішель Пфайффер

На відміну від колег, Мішель відразу розуміла, чого хоче від життя. Конкурси краси- "Міс Оранж Каунті-1978" (1-е місце) і "Міс Каліфорнія-1978" (6-е місце) - вона використовувала як трамплін. Проявивши себе як одна з найяскравіших учасниць, дівчина тут же найняла агента і почала ходити по прослуховуваннях. Незабаром вона отримала першу роль, а сьогодні може похвалитися по-справжньому значущими для себе нагородами: преміями "Золотий глобус" і BAFTA, а також номінаціями на "Оскар" і "Еммі".

У кіно через подіум: 7 знаменитих актрис, які підкорили престижні конкурси красиУ кіно через подіум: 7 знаменитих актрис, які підкорили престижні конкурси красиМішель Пфайффер (фото: Getty Images)

Пріянка Чопра

Ще одна знаменита красуня родом з Індії свого часу отримала титул "Міс Світу 2000". Після цього дівчина з головою занурилась в кінокар'єру, як і мріяла спочатку. До слова, Пріянка з юності також всерйоз замислювалася про кар'єру психолога або інженера.

У кіно через подіум: 7 знаменитих актрис, які підкорили престижні конкурси краси

У кіно через подіум: 7 знаменитих актрис, які підкорили престижні конкурси красиПріянка Чопра (фото: Getty Images)

Холлі Беррі

Сьогодні ми знаємо Холлі Беррі, яка перша з темношкірих актрис отримала "Оскар", за масою яскравих кіноролей. Але починала красуня з конкурсів. Перша перемога дівчини - "Юна Міс Америка-1985", потім були "Міс Огайо-1986" і "Віце-Міс США-1986". На конкурсі "Міс Світу" вона також побувала, де посіла 6-е місце.

У кіно через подіум: 7 знаменитих актрис, які підкорили престижні конкурси краси

У кіно через подіум: 7 знаменитих актрис, які підкорили престижні конкурси красиХоллі Беррі (фото: Getty Images)

Шерон Стоун

Блондинка з бездоганною фігурою, Шерон Стоун з юності почала активно підкорювати конкурси краси. "Міс округ Кроуфорд" у 17 років вона подужала легко і вирушила на більш престижний конкурс - "Міс Пенсільванія". Після перемоги Стоун отримала масу модельних контрактів, а після - і значущих ролей.

У кіно через подіум: 7 знаменитих актрис, які підкорили престижні конкурси красиУ кіно через подіум: 7 знаменитих актрис, які підкорили престижні конкурси краси

Шерон Стоун (фото: Getty Images)

Єва Лонгорія

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" завжди знала, що її доля - це кіно. Але не спробувати себе на сцені конкурсу краси одна з найчарівніших студенток Університету в Кінгсвіллі Texas A&M University-Kingsville не могла. У 1988 році вона стала "Міс Корпус-Крісті". А після цього зі спокійною душею пішла в кіноіндустрію.

У кіно через подіум: 7 знаменитих актрис, які підкорили престижні конкурси красиУ кіно через подіум: 7 знаменитих актрис, які підкорили престижні конкурси краси

Єва Лонгорія (фото: Getty Images)

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