"Клеїла" на очах: Полякова розповіла, як Могилевська відбивала у неї чоловіка і поскаржилася на Білик

Оля Полякова і Маша Єфросиніна запустили на YouTube жіночий проект "Взрослые девочки" і ось уже третій випуск радують шанувальників одкровеннями, піднімають животрепетні і знайомі кожному теми, а також діляться подробицями приватного життя. Наприклад, Оля поскаржилася на свою дочку - підлітка Машу і розповіла, чим вона засмучує зіркову маму.

Оля вирішила розповісти, як одного разу колега Наталія Могилевська намагалася відбити її чоловіка Вадима.

"Могилевська, су*ка, мого чоловіка клеїла у мене на очах", - поскаржилася Оля Маші.

Вона вирішила поділиться деталями події і зізналася, що таке спостерігалося не один раз.

За словами Олі, Наталя відкрито фліртувала з її чоловіком (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Дивись, як вона це робила. Підійшла і каже: "У вас такий гарний піджак, він вам так личить!". А я кажу: "Наталя Олексіївна, нам пора йти!". Не те щоб я приревнувала, але її поведінка... Вона потім продовжив у Пермана на день народженні (український продюсер і директор ДК "Україна" в Києві Сергій Перман – ред.), добре, що я поїхала", - обурилася Королева ночі.

Цей інцидент не вплинув на стосунки співачок. Вони нормально спілкуються, зате чоловік Полякової зрадів, що зіркова дружина його приревнувала.

Неприємний випадок у Полякової трапився з Іриною Білик. За словами Олі, колега якось вирішила здати її чоловікові і розповіла, де і з ким бачила Королеву ночі.

Оля розповіла, як її "підставила" Ірина Білик

"Ми були з Мішею (Михайло Ясинський – продюсер Полякової, - ред.) в компанії одного політика, і там була Іра Білик. Вона вирішила розповісти моєму чоловікові на світському заході:"А Оля ваша була там-то, там-то і там-то". Слава Богу, що він знає. А якби у мене роман був якийсь? Ірку я люблю, і Наташку я люблю, але ви, су*ки!"- заявила в камеру Полякова.