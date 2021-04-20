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Клімакофобія і не тільки: Наталя Могилевська вперше розповіла про свої страхи

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 10:07
Клімакофобія і не тільки: Наталя Могилевська вперше розповіла про свої страхи Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Наталія Могилевська під час локдауна стала більше спілкуватися з шанувальниками в мережі і ділитися з ними історіями про себе. Цього разу зірка відверто розповіла про свої страхи та фобії.

Як зазначила артистка в Instagram, вона раніше ніколи про це не говорила.

Наталія супроводила публікацію знімком у стильному стритстайл образі - вона позує в джинси-кльош, чорній майці і чорній шкіряній куртці, а також лакових босоніжках на платформі. Виконавиця сидить на бетонних сходах, тримаючи в руках журнал і пильно дивлячись в об'єктив.

Клімакофобія і не тільки: Наталя Могилевська вперше розповіла про свої страхи

Наталя Могилевська зачарувала стильним луком (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська зізналася, що страждає дещо незвичним страхом - клімакофобією.

"Ніколи раніше не розповідала, що у мене клімакофобія. Я боюся високих сходів. Кожен раз, коли режисери придумують мені зоряний спуск на сцені з піднебесся, я змушена відмовитися і вийти як зазвичай збоку. На "Танцях" для мене було мукою вихід пар на паркет. Чому? Я в дитинстві впала і розбила голову. П'ятирічну дівчинку зашивали", - поділилася співачка.

Крім того, тепер з'явився ще й страх висоти.

"А ще акрофобія, я страшенно почала боятися висоти. Раніше такого зі мною не було", - розповіла артистка.

В коментарях фолловери почали розповідати Наталі про свої страхи, не забуваючи і про компліменти для неї.

  • На "Танцях" ви були на висоті, в прямому і переносному значенні
  • Красуня
  • У нас з вами однакові фобії
  • Красуня очаровашка!
  • Дуже красиво і стильно
  • Шикарна
  • Не піти на концерт Наталії Могилевської
  • Наташа, в інстаграмі ви для мене відкрилися іншою - інакше, глибше
  • Вогонь

Раніше ми повідомляли, що Наталя Могилевська почала нове життя - зірку застукали зі статечним красенем, а також вона переїхала в нові апартаменти в Києві на лівому березі Дніпра.

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