ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

"Коли Потап стрункіший": Каменських на відпочинку розкритикували за зайву вагу

Новость на русском →
Мадрид, Іспанія, Вівторок 12 жовтня 2021 08:29
"Коли Потап стрункіший": Каменських на відпочинку розкритикували за зайву вагу Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Настя Каменських і Потап проводять осінні канікули у ще теплому і сонячному іспанському Мадриді. Зоряна пара гуляє по мальовничому місту, зустрічається зі старими друзями і весело проводить час. Однак зовнішній вигляд співачки викликав не найприємніші коментарі в мережі - багато відзначили, що вона помітно поправилася.

Так, подібні висловлювання з'явилися під новими фото і відео, які Потап розмістив в Instagram.

Настя і Льоша відображені на одній з площ - при цьому вони обидва підстрибнули і "парять в повітрі" на момент знімка.

Каменських для прогулянки з чоловіком вибрала джинси, білу футболку і кросівки. А репер постав у сірих брюках і чорній футболці.

Артистка виклала схожий кадр і заговорила про важливість відпочинку.

&quot;Коли Потап стрункіший&quot;: Каменських на відпочинку розкритикували за зайву вагу

Настя Каменських і Потап весело проводять час в Мадриді (фото: instagram.com/kamenskux)

"Виявляється, відпочинок так важливий. Навіть коли ти любиш свою роботу і готовий присвятити себе їй цілодобово, перезавантаження просто необхідне. Хоча б для того, щоб з новими силами приступити до нових проектів, зйомок і т.д. Потап кращий партер для відпустки і взагалі", - поділилася виконавиця.

Потап також опублікував відео веселого танцю з дружиною - цього разу в приміщенні.

Користувачі мережі бажають парі гарного відпочинку, однак при цьому багато хто звернув увагу на фігуру Насті. На думку деяких фоловерів, співачка помітно поправилася, а ось її чоловік, навпаки, схуд.

  • Чому попа у Потапа менше, ніж у Насті?
  • Яка ж Настя красива
  • У вас Настя такий класний, широкий таз. Чому ще досі не маєте пупса? Ви ж були б ідеальною мамусею
  • Красива пара
  • Настя Каменських трохи пожирніла
  • Настя поправилася
  • Коли Потап стрункіший
  • Потап схуд!!!
  • Класні
  • Круті! Позитивні! Веселі! Закохані!
  • Тільки мені здалося, що Потап худіший Насті?

Раніше ми писали, що Потап з Каменських весело погуляли в Мадриді в несподіваній компанії.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменських Потап
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
"Дощі з'являються поступово": синоптик розповіла про погоду в Україні
"Дощі з'являються поступово": синоптик розповіла про погоду в Україні