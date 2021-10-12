"Коли Потап стрункіший": Каменських на відпочинку розкритикували за зайву вагу

Настя Каменських і Потап проводять осінні канікули у ще теплому і сонячному іспанському Мадриді. Зоряна пара гуляє по мальовничому місту, зустрічається зі старими друзями і весело проводить час. Однак зовнішній вигляд співачки викликав не найприємніші коментарі в мережі - багато відзначили, що вона помітно поправилася.

Так, подібні висловлювання з'явилися під новими фото і відео, які Потап розмістив в Instagram .

Настя і Льоша відображені на одній з площ - при цьому вони обидва підстрибнули і "парять в повітрі" на момент знімка.

Каменських для прогулянки з чоловіком вибрала джинси, білу футболку і кросівки. А репер постав у сірих брюках і чорній футболці.

Артистка виклала схожий кадр і заговорила про важливість відпочинку.

Настя Каменських і Потап весело проводять час в Мадриді (фото: instagram.com/kamenskux)

"Виявляється, відпочинок так важливий. Навіть коли ти любиш свою роботу і готовий присвятити себе їй цілодобово, перезавантаження просто необхідне. Хоча б для того, щоб з новими силами приступити до нових проектів, зйомок і т.д. Потап кращий партер для відпустки і взагалі", - поділилася виконавиця.

Потап також опублікував відео веселого танцю з дружиною - цього разу в приміщенні.

Користувачі мережі бажають парі гарного відпочинку, однак при цьому багато хто звернув увагу на фігуру Насті. На думку деяких фоловерів, співачка помітно поправилася, а ось її чоловік, навпаки, схуд.