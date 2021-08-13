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Кокетлива Настя Каменських в міні засліпила яскравою красою: "ноги від вух"

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Хорватія, П'ятниця 13 серпня 2021 11:47
Кокетлива Настя Каменських в міні засліпила яскравою красою: "ноги від вух" Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвія Агаркова

Настя Каменських релаксує в Хорватії - співачка освоїла новий туристичний напрямок разом з чоловіком Потапом, мамою Лідією Петрівною, кращою подругою, дизайнером Ганною Андрійчук і свекрухою Людмилою Анатоліївною. Вона зізнавалася, що просто мріяла провести час з коханим і відволіктися від робочих питань, а просто насолодитися безтурботним відпоинком. Звичайно ж, відпустка для Насті – прекрасний привід вигуляти вбраннянарди, яких у неї чимало!

Наприклад, на нових кадрах в Instagram зірка позує в кокетливому міні.

Настя для прогулянки по місту віддала перевагу сукні-міні молочного кольору на тонких бретельках. Вона підкреслила талію багатошаровим поясом з ланцюгами, підібрала сумочку в тон вбрання і довершила літній лук босоніжками з трендовим скошеним квадратним носком.

Настя веселитися, посміхається і з задоволенням позує на камеру., демонструючи не тільки відмінний настрій, але і засмаглі довгі ніжки. Вона розпустила кучеряві локони і зробила природний макіяж, що підкреслив бронзовий відтінок шкіри.

Кокетлива Настя Каменських в міні засліпила яскравою красою: &quot;ноги від вух&quot;

Кокетлива Настя Каменських в міні засліпила яскравою красою: &quot;ноги від вух&quot;

Настя Каменських показала щасливі кадри з Хорватії (фото: instagram.com/kamenskux)

"Друзі мої! Відпустка і наповнення підходить до завершення", - заявила зірка. Вона також розсекретила щільний гастрольний графік, адже кінець літа обіцяє бути спекотним і плідним для співачки.

Шанувальникам дуже сподобалися яскраві атмосферні фото їх улюблениці.

  • Дуже красива
  • Ноги від вух
  • Шикарні ноги, Анастасія красуня
  • Бомба
  • Лапуля така
  • Чарівна красуня
  • NK, ви прекрасна як ніколи
  • Вау, які кадри
  • Шикарна
  • Нереальна

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася особистим досвідом схуднення і розповіла, як знайти розумний баланс і при цьому бути щасливою в будь-якій вазі.

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Настя Каменських
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